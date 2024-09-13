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  4. Adidas'ın çok sevilen yürüyüş ayakkabısı Terrex Eastrail 2 kısa süreliğine indirimde

Adidas'ın çok sevilen yürüyüş ayakkabısı Terrex Eastrail 2 kısa süreliğine indirimde

Tuğçe Gülçiçek Tuğçe Gülçiçek Mynet Vitrin / Uzman Editör
12.09.2024 14:52
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Yürüyüş ayakkabılarında ne aramalıyız? Konfor, dayanıklılık ve tabii ki su geçirmezlik olmazsa olmazlar arasında. Doğayla iç içe olmayı seviyor ve aktif bir yaşam sürüyorsanız, doğru ayakkabı seçimi sizin için oldukça önemli bir konu. O zaman hem outdoor aktivitelerde hem de şehir hayatının koşturmacasında kullanabileceğiniz Adidas Terrex Eastrail 2 R.Rdy tam size göre! Okula ve Şehre Dönüş Fırsatları kapsamında indirimde! İşte detaylar...

Adidas'ın çok sevilen yürüyüş ayakkabısı Terrex Eastrail 2 kısa süreliğine indirimde

Doğanın tadını çıkarırken hem konforlu hem de şık görünmek ister misiniz? Cevabınız "Evet" ise doğru yerdesiniz! Peki, yürüyüş ayakkabılarının sadece doğa sporları için olduğunu mu düşünüyorsunuz? Düşüncelerinizi değiştirmeye hazır olun! Yürüyüş ayakkabılarının sunduğu rahatlık ve destek, artık günlük hayatın her alanında sizinle. Şehir içindeki uzun yürüyüşlerde veya doğa yürüyüşlerinde ayaklarınızı koruyacak ayakkabıyı seçmek çok önemli. Adidas Terrex Eastrail 2 R.Rdy işte tam da bu noktada devreye giriyor. Adidas Terrex Eastrail 2 R.Rdy, hem performansı hem de şıklığı bir arada sunan tasarımıyla beğeni topluyor. Okula ve Şehre Dönüş Fırsatları kapsamında 289 TL indirimde olan model, hem sportif tasarımı hem de performansı ile dikkat çekiyor. Yürüyüş ayakkabılarında aradığınız tüm özellikleri bulmanız artık çok kolay. Ürünün özelliklerini sizin için bir araya getirdik.

Adidas Terrex Eastrail 2 R.Rdy Yürüyüş Ayakkabısı

Adidas Terrex Eastrail 2 R.Rdy Yürüyüş Ayakkabısı

Adidas Terrex Eastrail 2 R.Rdy, günlük hayatta ve doğa yürüyüşlerinde size eşlik edecek, şıklığı ve performansı bir araya getiren bir yürüyüş ayakkabısı. Aşınmaya dayanıklı file saya ve sentetik katmanları sayesinde hem hafif hem de dayanıklı bir yapıya sahip olan ayakkabı, Traxion dış taban sayesinde kaygan zeminlerde güçlü tutuş sağlıyor ve uzun yürüyüşlerde bile konfor sunuyor. EVA orta taban ise her adımda yumuşak bir destek sağlayarak ayakların yorulmasını önlüyor. RAIN.RDY teknolojisi ile yağmurlu havalarda bile ayakların kuru kalmasını sağlayan ayakkabı, su geçirmez yapısıyla her türlü hava koşulunda rahatlıkla kullanılabiliyor.

Kullanıcılar ne diyor?

  • "Adidas kalitesi her yerinden belli ediyor. Su almıyor, zarif ve kullanışlı bir ayakkabı."

  • "Genel olarak rahat bir ürün. Gayet hafif ve sıcak tutuyor. Terletme yapmıyor ve su geçirmiyor."

  • "Konforlu ve sağlam. Her türlü arazide hiç kaymadan rahat bir şekilde kullanabilirsiniz. Tavsiye ederim."
Ürünü İncele

Bu içerik 12 Eylül 2024 tarihinde yazılmıştır. İçerik güncellendikten sonra listelenen ürünlerin indirim oranlarında ve fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.

Umarız önerdiğimiz ürünleri beğenirsiniz. Bu içerikten alışveriş yapmaya karar verirseniz, Mynet bağlantılardan gelir/komisyon elde edebilir. Satın alım sonrasında satıcılardan kaynaklanan sorunlardan Mynet sorumlu değildir.

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