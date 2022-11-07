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  4. 'Ben yine ateş ediyorum' demişti! Hande Sarıoğlu deri taytını giyip kalça dansı yaptı

'Ben yine ateş ediyorum' demişti! Hande Sarıoğlu deri taytını giyip kalça dansı yaptı

07.11.2022 13:24 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Spiker Hande Sarıoğlu deri tayttan vazgeçemiyor. "Deri taytı geçen davette giydim çok sevildi. Herkes Catwoman olmuşsun dedi" diyen Sarıoğlu bu sefer taytını giyip kalça dansı yaptı. O anları gören hayranları güzel spikere beğeni yağdırdı.

Ertan Süzgün ile program yapan spiker Hande Sarıoğlu her paylaşımıyla olay oluyor. Geçtiğimiz günlerde "Ben yine ateş ediyorum, çelik yeleklerinizi giyin" diyen Hande Sarıoğlu'nun taytlı tarzı çok beğenilmişti.

"Deri taytı geçen davette giydim çok sevildi. Herkes Catwoman olmuşsun dedi" diyen Sarıoğlu derbiye giderken de deri tayt tercih etti.

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Deri taytıyla araba önünde kalça dansı yapan Sarıoğlu sosyal medyayı salladı. Hande Sarıoğlu'nu görenler "Dansın kraliçesi", "Dans gibi dans","Kim Kardashian yanına yaklaşamaz" yorumları yaptı.

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