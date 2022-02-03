Benan Kocadereli kimdir, aslen nereli? Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nun eski eşi Benan Kocadereli kaç yaşında ve çocukları var mı?

Ünlü sunucu Ece Erken'in eşi avukat Şafak Mahmutyazıcıoğlu, geçtiğimiz günlerde uğradığı silahlı saldırı sonucu hayatını kaybetmişti. Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nun cenaze töreni önceki gün memleketi Rize'de yapıldı ve ünlü isim son yolculuğuna uğurlandı. Ünlü ismin eski eşi Benan Kocadereli ise acılı gününde aileyi yalnız bırakmadı. Peki Benan Kocadereli kimdir?

BENAN KOCADERELİ KİMDİR?

Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nun eski eşi olan Benan Kocadereli, cenaze töreninin sonrasında Instagram hesabından duygusal bir paylaşımda bulundu. Benan Kocadereli'nin hayatı hakkındaki detaylar merak edilmeye başlandı.

Benan Kocadereli, eski eşi ile henüz evliyken beraber olduğunu öne sürdüğü Ece Erken'in oturduğu evin önüne gelerek aracının sağ ve sol aynasını kırdığını belirterek ünlü sunucuya, 10 bin TL maddi tazminat 100 bin TL de manevi tazminat talebinde bulunarak dava açmıştı. Sonrasında İstanbul Asliye Hukuk Mahkemesi'nde davaya, Benan Kocadereli ve Ece Erken katılmamıştı.

BENAN KOCADERELİ VE ŞAFAK MAHMUTYAZICIOĞLU'NUN ÇOCUKLARI VAR MI?

2021 yazında ünlü sunucu Ece Erken'le dünyaevine giren avukat Şafak Mahmutyazıcıoğlu, Benan Kocadereli ile 15 senelik evliliklerini kısa süre önce noktalamıştı. Çiftin bu evlilikten ise iki çocuğu var. Benan Kocadereli'nin yaşı ve nereli olduğu bilgisi ise internet üzerinde yer almıyor.

Son olarak İstanbul'dan Rize'nin Fındıklı ilçesine getirilen avukat Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nun cenazesi Fındıklı Devlet Hastanesi morgundan alınarak cenaze namazının kılınacağı ilçe merkezindeki Merkez Camii'ne getirildi. Ardından ikindi namazı sonrasında kılınan cenaze namazının ile Şafak Mahmutyazıcıoğlu, Hürriyet Mahallesi'ndeki aile kabristanlığında toprağa verildi.

"EVLATLARIMIN BABASI NURLAR İÇİNDE UYUSUN"

Benan Kocadereli acı olayla ilgili iki çocuğunun babasına son vazifesini yaptığını söyleyerek "Evlatlarımın babası nurlar içinde uyusun. Bizi yalnız bırakmayan, arayan, soran dostlarım, arkadaşlarım ve ayrıca buradan mesaj atan yüzlerce iyi kalpli hepinize teşekkür ediyorum" dedi.

