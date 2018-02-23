'Bendeki her şey gerçek! Kocam böyle seviyor'

Galatasaraylı eski futbolcu Wesley Sneijder'in eşi Yolanthe Cabau hiçbir estetik ameliyat olmadığını açıkladı.
Yolanthe Cabau
1 / 18
Galatasaray’ın eski yıldızı Wesley Sneijder'in eşi Yolanthe Cabau, geçtiğimiz günlerde instagram hesabından bir fotoğrafını paylaştı.
2 / 18
Takipçileri “Kalçanız gerçek mi, yoksa silikon mu?” diye sordu. Yolanthe, “Gördüğünüz her şey gerçek, estetik yok. Eşim böyle seviyor” cevabını verdi.
3 / 18
Yolanthe Cabau, Türkiye'de kaldığı 4.5 yıl boyunca çeşitli reklam filmleri, katalog çekimleri ve sinema filmlerinde rol alarak dikkati çekmişti.
Okuyucu Yorumları 1 yorum