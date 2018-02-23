MAGAZİN

'Bendeki her şey gerçek! Kocam böyle seviyor'

MAGAZİN HABERLERİ  | 23.02.2018 10:26 | Son Güncelleme

Katar'ın Al-Gharafa takımında forma giyen Wesley Sneijder'in eşi Yolanthe Cabau'dan takipçisine ilginç yanıt...

Galatasaraylı eski futbolcu Wesley Sneijder'in eşi Yolanthe Cabau hiçbir estetik ameliyat olmadığını açıkladı.

Yolanthe Cabau

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Galatasaray’ın eski yıldızı Wesley Sneijder'in eşi Yolanthe Cabau, geçtiğimiz günlerde instagram hesabından bir fotoğrafını paylaştı.

Galatasaray’ın eski yıldızı Wesley Sneijder'in eşi Yolanthe Cabau, geçtiğimiz günlerde instagram hesabından bir fotoğrafını paylaştı.
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Takipçileri “Kalçanız gerçek mi, yoksa silikon mu?” diye sordu. Yolanthe, “Gördüğünüz her şey gerçek, estetik yok. Eşim böyle seviyor” cevabını verdi.

Takipçileri “Kalçanız gerçek mi, yoksa silikon mu?” diye sordu. Yolanthe, “Gördüğünüz her şey gerçek, estetik yok. Eşim böyle seviyor” cevabını verdi.
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Yolanthe Cabau, Türkiye'de kaldığı 4.5 yıl boyunca çeşitli reklam filmleri, katalog çekimleri ve sinema filmlerinde rol alarak dikkati çekmişti.

Yolanthe Cabau, Türkiye'de kaldığı 4.5 yıl boyunca çeşitli reklam filmleri, katalog çekimleri ve sinema filmlerinde rol alarak dikkati çekmişti.
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yolanthe cabau wesley sneijder

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