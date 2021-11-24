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Benedict Cumberbatch ve Kirsten Dunst başrollerini paylaştığı ''The Power of the Dog'' setinden şaşırtan itiraf

24.11.2021 16:09 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

1 Aralık’ta vizyona girmesi beklenen The Power of the Dog filmi eleştirmenler tarafından güçlü bir Oscar adayı olarak kabul ediliyor. The Piano, The Portrait of Lady gibi filmleriyle tanıdığımız Oscar'lı senarist ve yönetmen Jane Campion'ın son filmi The Power of The Dog'un başrol oyuncuları çekimler sırasında birbirleriyle konuşmadıklarını açıkladı.

Benedict Cumberbatch ve Kirsten Dunst başrollerini paylaştığı ''The Power of the Dog'' setinden şaşırtan itiraf

1977 tarihli Thomas Savage romanından uyarlanan film ödül sezonun en dişli yapımlarından biri. Filmin yıldızları Benedict Cumberbatch ve Kirsten Dunst çekimler esnasında birbirleri ile hiç konuşmadıklarını açıkladılar.

Benedict Cumberbatch ve Kirsten Dunst, Phil ve Rose'un arasındaki ilşikinin dinamiğinin bir parçası olduğu için sette birbirleriyle hiç konuşmadıklarını ve aralarında mesafeyi her zaman koruduklarını söylediler. Cumberbatch, Phil'in kadın düşmanlığının ve zorbalığının gaddarca olduğunu belirterek, ''Kirsten'a karşı kaba davranmak istemezdim ama karakterde kalmam gerekiyordu. Sette onunla konuşmadım. O da öyleydi. Birbirimizin olumlu yanlarına olumsuz bakıyorduk. Birbirimizi uzaklaştırıyorduk.'' açıklamasını yaptı.

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THE POWER OF THE DOG FİLMİ KONUSU

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İki kardeş yıllarca aynı çatı altında yaşamlarını sürdürmektedir. Ancak onların hayatı, George’un genç dul bir kadınla olan beklenmedik evliliği ile alt üst olur. Phil ise çiftliklerine yerleşen bu kadının varlığından oldukça rahatsızdır. Bu duruma bir son vermek isteyen Phil, kardeşinin eşini ortadan kaldırmak için amansız bir savaşa soyunur.

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Benedict Cumberbatch
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