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  4. Squid Game’in Kırmızı Işık Yeşil Işık bebeğini seslendiren Reagan To, gösteriyi izlemesine izin verilmediğini açıkladı

Squid Game’in Kırmızı Işık Yeşil Işık bebeğini seslendiren Reagan To, gösteriyi izlemesine izin verilmediğini açıkladı

23.11.2021 14:58 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Squid Game, Netflix’te yayınlandığı günden tüm dünyada ses getirmeyi başardı. Netflix’in şimdiye kadarki en büyük şovlarından biri olan Squid Game’in başarısı beraberinde birçok tartışmayı da getirdi. Squid Game'in İngilizce dublajında Game Doll’a hayat veren seslendirme sanatçısı Reagan To, ailesinin diziyi izlemesine izin vermediğini söyledi.

Squid Game’in Kırmızı Işık Yeşil Işık bebeğini seslendiren Reagan To, gösteriyi izlemesine izin verilmediğini açıkladı

Eylül ayındaki prömiyerinden bu yana, Güney Kore hayatta kalma draması Netflix'in en çok izlenen orijinal dizisi oldu . Serideki en unutulmaz oyun sahnelerinden biri katılımcılarının çocukların okul bahçesindeki kırmızı ışık, yeşil ışık oyununun ölümcül bir varyasyonunu oldu. Bu sahne yanlış zamanda hareket ederken yakaladığı herkesi acımasızca vuracak robotik bir oyuncak bebek içeriyor. Squid Game'in İngilizce dublajında Game Doll’a hayat veren seslendirme sanatçısı Reagan To, 10 yaşında olmasından dolayı ailesinin diziyi izlemesine izin vermediğini belirtti.

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“CADILAR BAYRAMI’NDA KOSTÜMÜNÜ GİYDİM”

Avustralya'da yayınlanan The Morning Show'a Los Angeles'tan telefon bağlantısı aracılığıyla katılan Reagan To, “Hiçbirini izlemedim. Annem bana biraz gösterdi ama şiddet içeren kısımlardan hemen öncesinde durdurdu. Ağabeyim bile 14 yaşında olmasına rağmen ailem onun diziyi izlemesine izin vermiyor. Yine de Cadılar Bayramı’nda Game Doll’un kostümünü giymek konusunda ailemi ikna edebildim” dedi.

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