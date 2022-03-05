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Bruce Willis’in başrolünü üstelendiği “Fortress: Sniper's Eye” filminden ilk fragman geldi

05.03.2022 17:26 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

2021 tarihli “Fortress” filminin devamı niteliğindeki Bruce Willis’in başrolünü üstelendiği “Fortress: Sniper's Eye” filminden ilk fragman geldi. Eski CIA ajanı baba ve oğlunun devam eden maceraları sinema seyircisini bir kez daha selamlamaya hazırlanıyor.

2021 yapımı “Fortress” filminin devamı niteliğinde çekilecek olan Bruce Willis’in başrolünü üstelendiği “Fortress: Sniper's Eye” filminden ilk fragman yayınlandı. Yönetmen koltuğunda Josh Sternfeld’in oturduğu filmin senaryosu ise Alan Horsnail’in kaleminden çıktı. Başrolünde Bruce Wills’in yer alacağı filmin oyuncu kadrosunda Chad Michael Murray, Jesse Metcalfe, Ser'Darius Blain, Kelly Greyson, Natalie Burn, Welker White gibi isimler yer alıyor.

FORTRESS: SPINER’S EYE FİLMİNİN KONUSU

Emekli CIA ajanı Robert Carter Michaels ve oğlu Paul, son derece güvenli bir gizli üs olan Kale'yi korumakla geçen destansı son karşılaşmalarının ardından ilişkilerini yeniden inşa etmeye kendilerini adadılar. Paul'ün karısı Melissa kaçırıldığında, o ve Robert, zaman dolmadan onu kurtarma umuduyla engebeli dağlarda ölümcül bir yolculuğa çıkarlar.

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