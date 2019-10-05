MAGAZİN

Bengü: Ağladım tepindim acıdan

GÜNCEL HABERLERİ  | 05.10.2019 13:34 | Son Güncelleme

Şarkıcı Bengü, 1-7 Ekim Emzirme Haftası'nda emziren annelere destek olmak adına sosyal medya sayfasından kızı Zeynep ile bir paylaşım yaptı.

Bengü: Ağladım tepindim acıdan

Geçtiğimiz ağustos ayında kızı Zeynep’i kucağına alan şarkıcı Bengü, emziren annelere destek vermek için yaptığı paylaşımla dikkat çekti.

“EMZİRME HAFTAMIZ KUTLU OLSUN”

Bengü yaptığı paylaşıma ise bu notu düştü “Bu hafta emzirme haftası…Benim de bebeğimi böyle omzuma yatırıp derin bir nefes alıp şükrettiğim günlerden biri bugün…Doğuma hazırlanırken birçok detayı okuyup, araştırıp öğrenen ben; emzirmenin önemini altın harflerle manşetime yazarken, bu kadar zorlu bir yola gireceğimi bilmiyordum…Beni takip eden anneler az çok neler atlattığımı tahmin ediyordur…Hepsini ben de yaşadım;yaralar oldum, ağladım, tepindim acıdan…Pes etmemeliyim dedim, etrafı, söylenenleri, kötü insanları, herkesi bir kenara atıp bebeğimle kurduğum bağı büyütüp; o zorlu süreçten geçiverdim…Uzun uzun yazabilsem keşke ama sanırım emzirmeyle de ilgili bir kısa video çekip anlatmalıyım…ikinci ayımızı doldurmaya bir gün kala, iyi ki pes etmeyip devam etmişim diyorum…İlk günlerde damla damla gelen sütü moral bozmak yerine ha gayret diye emekle bugünlere getirmişim…Bu yolda yanımda olan herkese ve de bebeğime teşekkür ederim…Tabi ki süt gelmeyebilir; tabi ki her annenin hikayesi farklıdır ve tabi ki her şeyin çaresi var…Ama eğer imkanınız varsa, pes etmeyin…Hayatım böyle mi geçecek demeyin…Ağrı, sızı, gözyaşları hepsi diniyor ve geçiyor… Emziren emzirmeyen tüm güzel kalpli annelerin alnından öpüyorum. Emzirme haftamız kutlu olsun… Allah tüm evlatları korusun…

PARTNEROzan Doğulu-Kübra Hera Aslan çifti kural bozduOzan Doğulu-Kübra Hera Aslan çifti kural bozdu
'Acını çabuk unuttun' diyen takipçisine sert cevap'Acını çabuk unuttun' diyen takipçisine sert cevap
Angelina Jolie: Kendimi tanıyamadımAngelina Jolie: Kendimi tanıyamadım
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
bengü annelik

En Çok Okunan Haberler

Sünnet düğünündeki görüntüler çok konuşulmuştu! Skandal savunma

Sünnet düğünündeki görüntüler çok konuşulmuştu! Skandal savunma

Yılmaz Erdoğan: Bu skeçe sebep olanlar Allah’ından ve hukukundan bulsun

Yılmaz Erdoğan: Bu skeçe sebep olanlar Allah’ından ve hukukundan bulsun

İstanbul'da sağanak yağış etkili oluyor

İstanbul'da sağanak yağış etkili oluyor

Arnavutköy’de can pazarı: 34 yaralı

Arnavutköy’de can pazarı: 34 yaralı

İddialı dizi ekrana veda ediyor! İşte final tarihi

İddialı dizi ekrana veda ediyor! İşte final tarihi

Bakan Albayrak duyurmuştu! Resmi Gazete'de yayımlandı

Bakan Albayrak duyurmuştu! Resmi Gazete'de yayımlandı

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

Bu hali olay oldu! 'O kadar kilo almadım ama...'

Bu hali olay oldu! 'O kadar kilo almadım ama...'

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Oktay Kaynarca'dan 'acını çabuk unuttun' diyen takipçisine sert cevap

'Acını çabuk unuttun' diyen takipçisine sert cevap

Angelina Jolie’den samimi itiraf: Kendimi tanıyamadım

Angelina Jolie: Kendimi tanıyamadım

Mezdeke grubu yeni ismiyle geri dönüyor

Mezdeke yeniden! Efsane dans grubu geri dönüyor

Son Dakika! Zerrin Özer hastaneye kaldırıldı

Son Dakika! Zerrin Özer hastaneye kaldırıldı

Özge Ulusoy'u çıldırtan 'maliye' yorumu

Özge Ulusoy'u çıldırtan 'maliye' yorumu

Hadise'den Demet Akalın'a sert yanıt!

Hadise'den Demet Akalın'a sert yanıt!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.