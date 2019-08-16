Mynet Trend

Bengü'den Fahriye Evcen'e destek

zeynep.ok zeynep.ok
ÜNLÜLER  | 16.08.2019 14:43 | Son Güncelleme

Aldığı doğum kiloları yüzünden gündeme gelen Fahriye Evcen'e yeni doğum yapan Bengü'den destek geldi. Bengü açıklamasında "'Her halinle çok çok güzelsin Fahriye!' dedi.

Bengü'den Fahriye Evcen'e destek

4 ay önce doğum yapan ve dün havalimanında görüntülenen Fahriye Evcen'e bir destek de Bengü'den geldi.

5 Ağustos'ta kızı Zeynep'i dünyaya getiren Bengü 'Her halinle çok çok güzelsin Fahriye!' dedi.

Bengü açıklamasında "Ben de yeni doğum yaptım... Lohusayım... Emziriyorum... Benim de ellerim, ayaklarım, yüzüm ödemden şiş... İyi besleniyorum, asla kilomu dert etmeden bizim için sağlıklı olan ve süt arttıran ne varsa yiyorum... Yeter ki sütüm bol olsun... Bebeğim sağlıklı olsun, gözüm başka da bir şey görmüyor. Fahriye'nin de gözlerinden mutluluk akıyor... Pırıl pırıl bakıyor gözleri. Dünyanın en büyük aşkını yaşarken kilosunu hiç dert ettiğini sanmıyorum. Her halinle çok çok güzelsin Fahriye. Evladın ve eşinle hep sağlıkla, huzurla çok mutlu olun!"


İstanbullular yağmura hazırlıksız yakalandıİstanbullular yağmura hazırlıksız yakalandı
Enes Batur sahaya atlayan fenomeni yerden yere vurduEnes Batur sahaya atlayan fenomeni yerden yere vurdu
Sosyal medya Aleyna Tilki'nin bu görüntüleri konuşuyorSosyal medya Aleyna Tilki'nin bu görüntüleri konuşuyor
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Fahriye Evcen Bengü

En Çok Okunan Trend Haberler

Belediyeler sıraya girdi! Tanesini 5 TL'den satıyor

Belediyeler sıraya girdi! Tanesini 5 TL'den satıyor

CHP’li vekilden Akalın isyanı! Savcıları göreve çağırdı

CHP’li vekilden Akalın isyanı! Savcıları göreve çağırdı

İstanbul'da sabah şoku!

İstanbul'da sabah şoku!

Juventus'ta Ronaldo şoku

Juventus'ta Ronaldo şoku

İlginizi Çekebilir

Ayakkabı Dünyasında 300 TL'ye Anında 50 TL indirim

Ayakkabı Dünyasında 300 TL'ye Anında 50 TL indirim

Acun Ilıcalı, 103 yaşındaki otomobili kullandı! "Yıllara meydan okuyor"

Acun Ilıcalı, 103 yaşındaki otomobili kullandı! "Yıllara meydan okuyor"

Son dakika tatil fırsatları erken rezervasyon fiyatları ile Tatilbudur'da!

Son dakika tatil fırsatları erken rezervasyon fiyatları ile Tatilbudur'da!

Kalça kısmını yırttığı eteğiyle dans etti

Kalça kısmını yırttığı eteğiyle dans etti

'Acun Ilıcalı masraftan kaçmamış teknede gibi...'

'Acun Ilıcalı masraftan kaçmamış teknede gibi...'

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Fenomen Enes Batur Ali Abdüsselam Yılmaz'ın sahaya atlamasına tepki gösterdi

Enes Batur sahaya atlayan fenomeni yerden yere vurdu

Sosyal medya Aleyna Tilki'nin bu görüntüleri konuşuyor

Sosyal medya Aleyna Tilki'nin bu görüntüleri konuşuyor

Özge Özberk'ten teknede doğum günü pozu!

Güzel oyuncudan teknede doğum günü pozu!

Turabi'nin o pozu olay oldu! Ağzını bozdu

Kızlarla pozu olay oldu! Küfür etti

Zuhal Topal intihar eden damat adayı Uğur Doğan için taziye mesajı yayınladı

Damat adayı intihar etti! Topal'dan ilk yorum

Özel fotoğrafları çalınan Bella Thorne'dan şoke eden karar!

Özel fotoğraflarını yayınlamıştı! Şimdi de...

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.