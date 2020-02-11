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Bengü'den özel alaturka şov

GÜNCEL HABERLERİ  | 11.02.2020 13:41 | Son Güncelleme

College E.M.A tarafından, Yapı Kredi ana sponsorluğunda ve Mercedes-Benz marka iş birliğiyle kış sporlarını eğlence ve deneyimlerle buluşturan Yapı Kredi Winter Escape, 20-23 ve 21-23 Şubat tarih seçenekleriyle Erciyes’te gerçekleşecek.

Bengü'den özel alaturka şov

Yapı Kredi Winter Escape, uluslararası standartlardaki pistlerde kayak ve kış sporlarının yanı sıra; ünlü şarkıcı Bengü’nün özel konseptli alaturka repertuvarı, Hey Douglas, Jabbar, Deniz Sipahi ve ünlü DJ’lerin performanslarıyla katılımcılara unutulmaz anlar yaşatacak.

Jabbar
Aynı zamanda etkinlik magazin, cemiyet, sanat ve spor dünyasının ünlü isimleri ve sosyal medya influencer’larını da ağırlayacak.

Deniz Sipahi
Eğlencenin zirveye çıkacağı Winter Escape’de, après-ski partiler, happy hour’lar, çeşitli workshop programları ve çok özel deneyimlerle misafirler, hiç bitmesin isteyecekleri anlarla dolu bir hafta sonu yaşayacak.


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Anahtar Kelimeler:
bengü, Erciyes,

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