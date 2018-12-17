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Beni Affet hayranlarına kötü haber! Final ne zaman?

DİZİ HABERLERİ  | 17.12.2018 01:51 | Son Güncelleme

Star TV'nin günlük dizisi Beni Affet final yaparak ekrana veda ediyor.

Beni Affet hayranlarına kötü haber! Final ne zaman?

Focus Film'in yapımcılığını üstlendiği Star TV'nin günlük dizisi Beni Affet hayranlarını üzecek bir karar alındı. Medyatava'dan Birsen Altuntaş'ın haberine göre, başrollerinde Şeyma Korkmaz, Tolga Akman, Ceren Yalazoğlu, İlkay Kayku ve Okan Şenozan gibi isimlerin bulunduğu Star TV'nin sevilen günlük dizisi Beni Affet final yapıyor.

Yapımcılığını Focus Film - Nilgün Sağyaşar'ın üstlendiği Beni Affet ekran macerasına 2011'de Show TV'de başlamış, ardından Star'a transfer olmuştu. 8 sezondur ekranlarda olan dizi 1477. bölümüyle birlikte ekranlara veda edecek.

beni affet

Beni Affet dizisi final bölümüyle 28 Aralık Cuma günü Star'da!

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