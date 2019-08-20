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Benim Adım Melek dizisinden ilk fragman yayınlandı! Benim Adım Melek konusu nedir, oyuncuları kimler?

DİZİ HABERLERİ  | 20.08.2019 22:19 | Son Güncelleme

TRT 1'in yeni sezondaki iddialı dizisi Benim Adım Melek'te ilk fragman yayınlandı. Nehir Erdoğan ve Kutsi'nin başrollerde oynadığı Benim Adım Melek çarpıcı fragmanıyla dikkat çekti. Peki Benim Adım Melek konusu nedir? Oyuncuları kimler? İşte Benim Adım Melek dizisi 1. bölüm fragmanı ve bilgiler.

TRT1'in yeni ve iddialı dizisi 'Benim Adım Melek'in tanıtım fragmanı yayınlandı.

Yapımcılığını Üs Yapım - Süreyya Yaşar Önal'ın üstlendiği başrollerini Nehir Erdoğan, Kutsi, Mustafa Mert Koç, Rabia Soytürk ve Şerif Sezer’in paylaştığı ‘Benim Adım Melek’ dizisi Eylül ayında TRT 1 ekranlarında olacak.

benim adım melek

Yönetmen koltuğunda Cem Akyoldaş’ın yer aldığı dizinin senaryosunu ise Nilüfer Özçelik ve Berfu Ergenekon kaleme alıyor. Dizinin müziklerini başarılı müzisyen Yıldıray Gürgen hazırlarken, Jenerik müziğini ise Aydilge hazırlayıp seslendirdi.

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