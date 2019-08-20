Benim Adım Melek dizisinden ilk fragman yayınlandı! Benim Adım Melek konusu nedir, oyuncuları kimler?

TRT1'in yeni ve iddialı dizisi 'Benim Adım Melek'in tanıtım fragmanı yayınlandı.

Yapımcılığını Üs Yapım - Süreyya Yaşar Önal'ın üstlendiği başrollerini Nehir Erdoğan, Kutsi, Mustafa Mert Koç, Rabia Soytürk ve Şerif Sezer’in paylaştığı ‘Benim Adım Melek’ dizisi Eylül ayında TRT 1 ekranlarında olacak.

Yönetmen koltuğunda Cem Akyoldaş’ın yer aldığı dizinin senaryosunu ise Nilüfer Özçelik ve Berfu Ergenekon kaleme alıyor. Dizinin müziklerini başarılı müzisyen Yıldıray Gürgen hazırlarken, Jenerik müziğini ise Aydilge hazırlayıp seslendirdi.



