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Benim Tatlı Yalanım dizisine yeni oyuncu! Aksel Bonfil hangi rolde oynayacak?

DİZİ HABERLERİ  | 21.08.2019 00:18 | Son Güncelleme

Star TV'nin sevilen romantik komedi dizisi Benim Tatlı Yalanım'a yeni bir oyuncu katıldı. Son olarak Kocaman Ailem'de rol alan Aksel Bonfil, yeni dizisinde bir deniz subayını canlandıracak.

Benim Tatlı Yalanım dizisine yeni oyuncu! Aksel Bonfil hangi rolde oynayacak?

Genç oyuncu, senarist ve yönetmen Aksel Bonfil, ekranlara döndü.

Söz, Güneşi Beklerken gibi dizilerin senaristliğini yapan, aynı zamanda Kelebeğin Rüyası ve Deliha 2 gibi filmlerde oyuncu olarak yer alan Aksel Bonfil, başrollerini Furkan Palalı, Aslı Bekiroğlu ve Lavinya Ünlüer’in paylaştığı Benim Tatlı Yalanım dizisiyle sevenleriyle buluşacak.

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Senaristliğini Murat Taşkent, Cenk Boğatur ve Deniz Dargı’nın yaptığı Star'ın sevilen dizisinde yer alacak olan başarılı oyuncu, Tolga isimli bir deniz subayını canlandıracak.

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