HTŞ'lilerle ne konuştuğunu açıklayan Kübra Par'ı sinirlendiren yorum: "Cahil, ezik, hadsiz!"

Suriye'de Esad rejiminin devrilip yeni dönemin başlaması kuşkusuz en çok Türkiye'yi ilgilendiriyor. Haliyle ülkemizden birçok gazeteci de HTŞ'nin ülkede kontrolü ele geçirdikten sonra nasıl bir tutum içinde olduğunu aktarmak üzere Suriye'deki izlenimlerini paylaşıyor. Kübra Par'ın HTŞ'yle ilgili bir paylaşımına Enver Aysever'in yorumu gerginlik yarattı.

"KİMSE BANA 'BAŞINI ÖRT' DEMEDİ"

Gazeteci Kübra Par, Suriye'ye gidişinin üçüncü gününde yaptığı bir paylaşımda, kimsenin kendisine "Başını ört" demediğini belirterek "Burada pek çok açık kadın var" dedi.

HTŞ'LİLERLE NE KONUŞTUĞUNU AÇIKLADI

Bir dondurmacıda HTŞ'liler ile konuştuğunu söyleyen Par, örgüt mensuplarının "Biz kimsenin inancına karışmayacağız" dediğini aktardı. Par, paylaşımını "Diğer kadın meslektaşlarım ne yaşadı bilemiyorum, X’e 3 gündür giremedim zaten" diyerek noktaladı.

ENVER AYSEVER'DEN KÜBRA PAR'I KIZDIRAN DİLEK

Kübra Par'ın paylaşımı kısa sürede ses getirirken meslektaşı Enver Aysever'in yorumu Kübra Par'ı kızdırdı. Aysever, Par'a "Temelli orada kalmanızı temenni ederim" dedi.

KÜBRA PAR'DAN SERT SÖZLER

Aysever'in bu dileğine sert bir karşılık veren Kübra Par, meslektaşına "Hadsiz. Ezik. Cahil" ifadeleriyle yanıt verdi.

SOSYAL MEDYA İKİYE BÖLÜNDÜ

İki gazeteci arasındaki bu tartışma sosyal medyada geniş yankı uyandırdı. Kimileri Aysever'in kötü bir şey söylemediğini belirtirken kimileri ise Kübra Par'a hak verdi.

ENFLASYON PAYLAŞIMI ÇOK KONUŞULMUŞTU

Suriye'nin Hama kentinden son durumu aktaran gazeteci Kübra Par'ın bir restorandan yaptığı paylaşım ülkedeki ekonomiyi gözler önüne seriyordu. Kübra Par, bir restoranda 4 dürüm 6 kolalık hesap ödenirken para sayma makinesi gerektiğini paylaşmış, hesabın 250 bin Suriye lirası tuttuğunu söylemişti.

TÜRKİYE DE TERÖR ÖRGÜTÜ İLAN ETMİŞTİ

Esad rejimini çökerten muhalif grupların başını çeken Hey'etu Tahrîri'ş-Şâm (HTŞ), Türkiye tarafından 2018'de terör örgütü ilan edildi. Son çatışmalarda Suriye Milli Ordusu (SMO) ile çalışan örgütün Suriye'de kontrolü ele almasıyla ABD, İngiltere dahil birçok ülke HTŞ'yi terör örgütü listesinden çıkarmayı tartışmaya başladı.

ABD'DE GÜNDEM HTŞ SENARYOLARI

Öyle ki; Amerikan NBC News kanalına konuşan ve adı açıklanmayan iki üst düzey Amerikalı yetkiliye dayandırılan habere göre, Joe Biden yönetimi, HTŞ'nin durumuna ilişkin olası senaryolar üzerinde çalışıyor. Habere göre, ABD yönetimi, halen yabancı terör örgütleri listesinde bulunan HTŞ'nin bu listeden çıkarılması için gerekli değerlendirmeleri yapıyor. Söz konusu yetkililer, bu kapsamda HTŞ lideri Ahmed eş-Şera'nın (Ebu Muhammed el-Culani) başına konulan 10 milyon dolarlık ödülün de kaldırılabileceğini belirtti.

NE OLMUŞTU?

AA'nın aktardığına göre; Suriye'de 27 Kasım'da rejim karşıtı silahlı gruplar ile Beşşar Esad güçleri arasında çatışmalar yoğunlaşmıştı.

Gruplar, 30 Kasım ile 7 Aralık tarihleri arasında Halep, İdlib, Hama ve Humus gibi en büyük illerde üstünlük kurmuştu.

Başkent Şam'a 7 Aralık'ta girmeye başlayan gruplara halk kitlelerinin de destek vermesiyle rejim, Şam ve diğer birçok bölgede kontrolü tümüyle kaybederek çökmüştü.

Baas Partisinin 61 yıllık iktidarı sona ererken, rejim lideri Esad başkentten kaçmıştı.

Öte yandan, Suriye Milli Ordusu da aralıkta başlatılan Özgürlük Şafağı Operasyonu'nun ilk gününde Tel Rıfat ilçe merkezini terör örgütü PKK/YPG'den kurtarmıştı.

Operasyonda Münbiç ilçesinin de kurtarılmasıyla, Fırat Nehri'nin batısındaki en büyük terör yuvasına dönüşen bölge PKK/YPG'den temizlenmişti.