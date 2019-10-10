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Bennu Gerede kaliteli yaşamın sırrı: Sevişmek, paylaşmak...

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ÜNLÜLER  | 10.10.2019 10:41 | Son Güncelleme

Bir dönem Survivor'da da yarışan profesyonel fotoğrafçı Bennu Gerede, MAG Ekim sayısına konuk oldu. Gerede açıklamalarıyla dikkat çekti.

Bennu Gerede kaliteli yaşamın sırrı: Sevişmek, paylaşmak...

2013’de Survivor yarışmasına katılan, 2016-2018 arasında Endonezya’nın Bali Adası’nda yaşayan fotoğrafçı-yazar Bennu Gerede, 2019’un Ekim ayında bir dergiye konuk oldu. Gerede, verdiği röportajda kaliteli yaşamla ilgili deneyimlerini okuyucularla paylaştı.

Dört çocuk annesi Bennu Gerede, “Kaliteli yaşam adına uyguladığınız özel sırlarınızı paylaşır mısınız?” sorusuna ”"aliteli yaşam için illa para gerekmiyor. Doğa bize her şeyi sunuyor. Kendine, dünya varlıklarına ve doğaya sonsuz bir saygın olması lazım. Sevgi, şefkat, aşk, sevişmek, paylaşmak ve arada kaliteli şarap içmek, kısacası hedonistik bir yaşam tarzı" diyerek yanıt verdi.

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Gerede, stresten uzaklaşmak için Sedef adasında bulunan evinde meditasyonu tercih ettiğini belirtiyor.

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Anahtar Kelimeler:
Bennu Gerede SURVİVOR

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