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Bennu Gerede kimdir? Bennu Gerede aslen nereli ve kaç yaşında?

11.10.2021 20:59 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Magazin basınında son dönemde konuşulan Bennu Gerede'nin kim olduğu merak ediliyor. Gerede'nin oğlu Daren Gerede Erkaya kendisinden 22 yaş büyük Bilge Öztürk ile aşk yaşamaya başlamıştı. Bu ilişki sonrası Bennu Gerede ve oğulları merak konusu oldu. Peki Bennu Gerede kimdir? Bennu Gerede aslen nereli ve kaç yaşında? İşte ayrıntılar...

Bennu Gerede kimdir? Bennu Gerede aslen nereli ve kaç yaşında?

Bennu Gerede'nin kim olduğu araştırılmaya başlandı. Gerede'nin oğlunun gündeme gelen ilişkisi sonrası Survivor'da da yarışmış olan ismin hayatı merak ediliyor. Peki Bennu Gerede kimdir?

BENNU GEREDE KİMDİR?

30 Ağustos 1971 tarihinde İstanbul'da dünyaya gelen Bennu Gerede, doktor bir baba ve senarist bir annenin kızıdır. Gerede'nin dedesi Kurtuluş Savaşı gazisi, aynı zamanda Atatürk’ün yaveri, eski büyükelçi albay Hüsrev Gerede'dir. Ablası ise Şiva Fas‘da yaşamaktadır. Bennu Gerede altı aylık bebek iken babasının işi sebebiyle ailecek New York‘a taşındılar. Tanınan ismin babası Birleşmiş milletler doktoru olarak 15 yıl New York‘da görev yapmıştır.

Lisans egitimini ABD. Newyork’da bulunan Parsons School of Art’ta fotoğrafçılık üzerine alan Gerede, eğitimini tamamladıktan ablası Şiva ile beraber İstanbul’a gelmiştir. Mankenlik, fotomodellik, oyunculuk yapmış olan ismin anne ve babası ölene kadar hiç boşanmamış ama ayrı yaşamaya başlamışlardır. Bennu ve ablası Teşvikiye’de annesinde yaşamaktadır. Bennu Gerede, sonra bir müddet Fransa‘nın güneyine yatılı okula gitmiş ve 4 yıl daha fotoğrafçılık üzerine eğitim almıştır. Daha sonra da Türkiye’ye dönerek eğitimini aldığı fotoğrafçılık üzerine çalışmaya başlamıştır. Bennu Gerede, uzun yıllar New York‘ta yaşamıştır. Dünyanın çeşitli ülkelerinde birçok fotoğraf sergileri açtı, fotoğraflarını sergilemiştir.

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Gerede, oyunculuğa ise ilk adımını 1989 senesinde TRT için çekilen “İz Peşinde” dizisinde canlandırdığı Füsun karakteriyle atmıştır. İlk sinema filmi, 1991 senesinde çekilen, yönetmenliğini ve senaristliğini Ersin Pertan‘ın yaptığı” Kurt Kanunu” isimli filmdir. Aşk Ölümden Soğuktur isimli İkinci filminde Kadir İnanır ile başrolde yer almıştır. Bu filmin yönetmeni olan ve senaryosunu da yazmış olan annesi Canan Gerede Altın Portakal Film Festivali’nde en iyi yönetmen Bergen‘in hikayesini anlatmaktaydı.

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Anahtar Kelimeler:
survivor
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