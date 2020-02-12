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Bensu Soral'dan estetik itirafı

GÜNCEL HABERLERİ  | 12.02.2020 16:34 | Son Güncelleme

Ünlü oyuncu Bensu Soral, 'İbrahim Selim ile Bu Gece' programına konuk olarak katıldı.

Bensu Soral'dan estetik itirafı

Bensu Soral, 'İbrahim Selim ile Bu Gece' programına konuk oldu. Güzel oyuncu, programda samimi açıklamalar yaptı.

İşte o açıklamalar...

Bensu Soral, Instagram hesabına fotoğraf yüklemeden önce oynadığını kabul edip "Instagram paylaşımı yapmadan önce ben de herkes gibi üzerinde oynamalar yaptıktan sonra koyuyorum. Ama öyle ağzımı burnumu, kaşımı değil! Bazen yüzüm çok parlıyor onu düzeltiyorum." dedi.

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Güzel oyuncu, "Şimdiye kadar hiç estetik yaptırmadım. Sadece, doğuştan 2 dişim eksik. Bu nedenle ortodontik tedavi gördüm. İki buçuk yıl tel taktım. Teller görünümümü çok etkiledi. Şayet ortodonti de bir estetikse ki yüzüme etkisi oldu, bir tek onu yaptırdım. Onun dışında hiçbir şeyim yok." diyerek estetik yaptırmadığını itiraf etti.

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Soral, "Her zaman bakımlı olmaya çalışıyorum. Ama önemli olan insanların gözünde güzel görünmek değil kendiniz için güzel görünmek. Günlük hayatta makyaj yapmıyorum ama bakımlı olmaya çalışıyorum." dedi.

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Anahtar Kelimeler:
bensu soral, İbrahim Selim ile Bu Gece, estetik,

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