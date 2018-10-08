Bensu Soral ve Hakan Baş balayına bakın neden gitmemiş!

500 kişinin katıldığı görkemli bir düğünle dünyaevine giren Bensu Soral ve Hakan Baş çifti, ayakkabının altına isim yazmayı unuttuklarını söyledi. İkili, balayı için yoğunluklarının azalmasını bekliyor.

Geçtiğimiz hafta görkemli bir düğünle dünyaevine giren Bensu Soral ve Hakan Baş çifti önceki gece Cenk Öztanık ve Ecem Kazancı’nın nikah törenine katıldı.

Kendi düğünlerinin heyecanı üzerlerinden atamayan çiçeği burnunda çift, balayı tatilini arkadaşlarının düğünü yüzünden ertelediklerini söyledi.

“Sevdiğimiz dostlarımızın düğünleri olduğu için balayımızı erteledik. Salı günü de İbrahim ve Oğuzhan'ın galası var. Ona da katılıp balayına Amerika'ya gideceğiz” dedi.

Kendi düğünleri hakkında da konuşan ikili, “Katılan herkes çok memnundu. Hala güzel yorumlar alıyoruz. Tek sorun ayakkabının altına isim yazmamamız oldu ama her işte bir hayır vardır” yorumunu yaptı.

Tempolu bir dönem yaşayan Bensu Soral, eşinin de kendisine her zaman destek olduğundan bahsetti. Düğün hazırlıkları ve bir yandan da ‘Organize İşler 2’ filminin çekimlerini bir arada yürüttüğünü söyleyen Soral, “İlk sinema filmimdi. O yüzden çok heyecanlıyım. Ama setin ilk günü aşkım ziyaretime gelerek bana çok büyük destek oldu'' dedi.



