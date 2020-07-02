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  4. Bensu ve Hande Soral fazla gürültü yapınca... Jandarma kapıya geldi

Bensu ve Hande Soral fazla gürültü yapınca... Jandarma kapıya geldi

GÜNCEL HABERLERİ  | 02.07.2020 16:59 | Son Güncelleme

Oyuncu Bensu ve Hande Soral Gümüşlük'taki çiftliklerinde çok gürültü yapınca jandarma tarafından uyarıldı.

Bensu ve Hande Soral fazla gürültü yapınca... Jandarma kapıya geldi

Oyuncu Bensu ve Hande Soral’ın babası Hamdi Soral, Gümüşlük’te 7 milyon 650 bin TL değerinde çiftlik evi satın almıştı. Kardeşler; eşleri, Hakan Baş ve İsmail Demirci’yle tatillerini bu evde geçirirken oyuncu arkadaşlarını da misafir etti.

Kardeşleri Bedirhan Soral ise DJ kabini kurup çiftlik evinde havuz partileri düzenlemeye başladı.

Havuzda dans eden, basketbol, dart gibi oyunlar oynayan ve sosyal medyaya özel videolar çeken Soral kardeşlerin önceki gece yüksek sesli müzik açtığı iddia edildi. Kardeşler gece yarısını geçmesine rağmen müziğin sesini kısmayınca köylüler jandarmaya şikayette bulundu.

Jandarmanın eve giderek, kardeşlere belli saatten sonra yüksek sesli müzik dinlememeleri gerektiği konusunda uyardığı iddia edildi.

Hamdi Soral’ın dışarıdan evin görünmemesi için çiftliğin etrafına ağaç diktirdiği ve açık alanları brandalı tel örgülerle kapattırdığı da öğrenildi. (DHA)


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