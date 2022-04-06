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Benzema tarihe geçti! PSG'den sonra Chelsea'yi de tek başına dağıttı

06.04.2022 23:18 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Karim Benzema, Real Madrid'i finale götürmeye kararlı! Geçtiğimiz tur adeta tek başına PSG'yi eleyen Fransız futbolcu, Chelsea deplasmanında şovuna devam etti. 46 dakikada hat-trick yapan Benzema, Şampiyonlar Ligi'nde bir sezonda 11 gol atan tarihteki ilk Fransız oyuncu oldu.

Benzema tarihe geçti! PSG'den sonra Chelsea'yi de tek başına dağıttı
Karim Benzema

Karim Benzema

FRA Fransa
Yaş: 35 / Pozisyon Forvet
Oynadığı Takım: Real Madrid
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Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek final heyecanı devam ediyor. Geçtiğimiz tur PSG'yi 1-0'ın rövanşında Benzema'nın 3 golüyle 3-0 mağlup eden Real Madrid, Chelsea deplasmanına çıktı. Müthiş bir ortaya koyan İspanyollar sosyal medyada gündem oldu.

46 DAKİKADA TARİHE GEÇTİ

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PSG maçında 3 gol atarak rakibini tek başına eleyen Benzema, 46 dakikada Chelsea deplasmanında 3 gol attı ve takımını sırtladı. Bu gollerden sonra Şampiyonlar Ligi'nde bir sezonda 11 gol atan tarihteki ilk Fransız futbolcu oldu.

"DELİRMİŞ"

Futbol yorumcusu Mehmet Demirkol, Benzema'nın tarihi performansı sonrası, "Delirmiş" yorumunda bulundu.


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Anahtar Kelimeler:
UEFA Şampiyonlar Ligi Chelsea
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