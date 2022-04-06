Benzema tarihe geçti! PSG'den sonra Chelsea'yi de tek başına dağıttı

Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek final heyecanı devam ediyor. Geçtiğimiz tur PSG'yi 1-0'ın rövanşında Benzema'nın 3 golüyle 3-0 mağlup eden Real Madrid, Chelsea deplasmanına çıktı. Müthiş bir ortaya koyan İspanyollar sosyal medyada gündem oldu.

46 DAKİKADA TARİHE GEÇTİ

PSG maçında 3 gol atarak rakibini tek başına eleyen Benzema, 46 dakikada Chelsea deplasmanında 3 gol attı ve takımını sırtladı. Bu gollerden sonra Şampiyonlar Ligi'nde bir sezonda 11 gol atan tarihteki ilk Fransız futbolcu oldu.

"DELİRMİŞ"

Futbol yorumcusu Mehmet Demirkol, Benzema'nın tarihi performansı sonrası, "Delirmiş" yorumunda bulundu.



