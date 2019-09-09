Benzinli/dizel araçlar için sonun başlangıcı

Böylece Smart dünyada tüm benzinli/dizel araç üretimine tamamen son veren ilk otomobil üreticisi oldu. Elbette firma, Mercedes’in alt markası olduğu için Alman devinin komple elektrikli araç üretimine geçmeden önce deneyim kazanmak üzere hazırlık yaptığı düşünülüyor.

Almanya’da devlet otomotiv endüstrisinin 2025 yılına kadar tüm benzinli/dizel araç üretimini sonlandırmak ve sadece elektrikli araç üretimine geçmek istiyor.

Smart’ın tamamen elektrikli üretimine geçmesi ise teknik olarak zor bir konu değil. Markanın sadece iki modeli bulunuyor. EQ Fortwo ve EQ Forfour modelleri, iki kişilik ve dört kişilik otomobiller olarak üretiliyor.

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