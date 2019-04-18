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Berat Kandili orucu hangi gün ve kaç gün tutulur? Kandil orucuna nasıl ve ne zaman niyet edilir?

Deniz NEGİS Deniz NEGİS
YAŞAM  | 18.04.2019 17:56 | Son Güncelleme

Berat Kandili, mübarek üç ayların içinde idrak edilen üçüncü kandil gecesidir. Bu özel ve önemli dini gün de çeşitli ibadetler ile değerlendirilir ki bunlardan biri de kandil orucudur. Peki Berat kandili orucu hangi gün ve kaç gün tutulur, kandil orucuna nasıl niyet edilir? İşte Berat Kandili orucu hakkında detaylar..

Berat Kandili orucu hangi gün ve kaç gün tutulur? Kandil orucuna nasıl ve ne zaman niyet edilir?

2019 yılında Berat Kandili için vakit geldi. Ramazan ayının habercisi olan Berat Kandili, bu sene 19 Nisan Cuma'yı 20 Nisan Cuamrtesi'ye bağlayan gece, dualar, ibadetlerle idrak edilecek. Şaban ayının 15. gecesine denk gelen Berat Kandili'nin değerlendirmek isteyenler, gündüzünü de oruçlu geçirmek istiyorlar. Fakat Berat Kandili orucu hangi gün ve kaç gün tutmak gerekir araştırmaya başladılar. Bu yüzden Berat Kandili orucu hakkında bilgileri haberimizde derledik. Peki Berat Kandili hangi gün, kaç gün tutmak gerekir? Nasıl niyet edilir?

BERAT KANDİLİ ORUCU HANGİ GÜN TUTMAK GEREKİR?

Peygamberimiz tarafından özellikle üzerinde durulmuş mübarek gece olan Berat Kandili'nde Cenâb-ı Allah'ın, kullarına, "Benden af dileyen yok mu; onu affedeyim. Rızık isteyen yok mu; rızık vereyim. Şifa dileyen yok mu; şifâ vereyim" diye seslendiği, kulların bir sene içerisindeki rızıkları, zengin veya fakir olacakları ve ecelleri gibi konuların meleklere bildirildiği gece olması nedeniyle önemlidir. Bu yüzden gecesini namaz kılarak, dualar ederek geçirecek olanlar, gündüzünü de oruç tutarak geçirmek istiyorlar. Fakat Berat Kandili orucunu hangi gün tutmak gerekir, kaç gün tutulmalı merak ediyorlar. Kandil gecesi ise akşam namazı ile başladığı için orucu Cumartesi günü tutmak gerekir. Ama Berat Kandili hem 19 Nisan Cuma hem de 20 Nisan Salı günlerini oruçlu geçirmek daha efdaldir.

Berat Kandili mesajları 2019 ve Cuma mesajları (Resimli, yazılı)Berat Kandili mesajları 2019 ve Cuma mesajları (Resimli, yazılı)

KANDİL ORUCU İÇİN NASIL VE NE ZAMAN NİYET EDİLİR?

Berat Kandili'ni ibadetle geçirmek isteyenler, o gün tutacakları oruç için ne zaman ve nasıl niyet etmeleri gerektiğini merak ediyorlar. İbadetler, niyet ile olacağı için nafile bile olsa oruç için de niyet etmek gerekir. Miraç Kandili orucu tutacak olan, sahurda "Niyet eyledim Allah (c.c.) rızası için nafile orucu tutmaya." şeklinde niyet etmelidir.

Ramazan orucuna, zamanı belirlenmiş adak orucuna ve nâfile oruçlara; akşamdan itibaren ertesi günü kuşluk vaktine kadar niyet edilebilir. Ramazan orucunun kazası ile vakti belirtilmemiş adak orucuna, nâfile olarak başlanıp bozulmuş oruçların kazâsına ve kefâret oruçlarına niyet ise, akşamdan itibaren imsâk vaktine kadar yapılır. Bu vakitten sonra yapılan niyetle bu oruçlar sahih olmaz. Şâfiîlere göre, nâfile oruç için, güneş batana kadar niyet câizdir. Yeter ki niyete kadar orucu bozucu bir şey yapılmasın.

(KUŞLUK VAKTİ: Güneşin doğuşundan kırkbeş dakika sonrasında başlar ve öğle vaktinden 20 dakika kadar önce sona erer. Halk arasında sabah ile öğle vakti arasında kalan zaman dilimi olarak da tanımlanır. Bu zaman diliminde kuşluk ya da Duha namazı kılınması tavsiye edilir.)

  • Bir kimse geceleyin herhangi bir oruç için niyet ettiği halde, imsâk vaktinden önce bu niyetinden dönse, bu dönme sahihtir.

  • Ramazan-ı şerîfin her günü için ayrı niyet lâzımdır. Çünkü araya geceler girmekte ve her günün orucu, ayrı bir ibâdet sayılmaktadır.

  • Bir kazâ orucuna güneşin doğuşundan sonra niyet edilse, o oruç kazâ yerine geçmez, nâfile oruç tutulmuş olur. Kazâ oruçlarına mutlaka imsâk vaktinden önce niyet edilmesi şarttır.
Berat Kandili nedir, ne zaman kutlanır? Kandilde ne yapılır?Berat Kandili nedir, ne zaman kutlanır? Kandilde ne yapılır?

BERAT GECESİNDE NELER YAPILMALI?

1- Gece bir saat kadar ibadet etmekle, gece ihya edilmiş olur. Fakat vakti müsait olan, gece daha az uyumalı.
2- Mümkünse din büyüklerimizin kabirlerini ziyaret edip feyizlerine kavuşmalı. Büyüklerimiz için çok dua etmeli.
3- Kendimiz ve bütün müminler için, dua ve istigfar etmeli. Namazdan sonra çok dua etmeli, özellikle hayırlı dua etmeli. Duada ısrar etmeli, yani duayı çok tekrarlamalı. Peygamber efendimizin Berat gecesinde okuduğu, (Allahümmerzuknâ kalben takıyyen min-eş-şirki beriyyen lâ kâfiren ve şakiyyen) duasını çok okumalı.
4- Aile efradıyla merhametli konuşmalı, onlara iyi davranmalı.
5- Kur’an-ı kerim okumalı, özellikle Rabbenâ âtinâ ve Âmenerresûlü’yü çok okumalı.
6- En önemlisi de, ilim öğrenmeli, bunun için de, Seadet-i Ebediyye ilmihâlini okumalı.
7- Kazası olmasa da, çok kaza namazı kılmalı. Namaz dışında secde ederek, secdede dua ve istigfar etmeli, mümkünse toprağa secde etmeli, secdeyi çok yapmalı.
8- Güzel koku sürünmeli.
9- Allahü teâlâya hamd ve şükretmeli.
10- Ertesi gün de oruç tutmalı.

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