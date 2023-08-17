Berdan Mardini'nin 3 katlı lüks villası ağızları açık bıraktı! İçinde yok yok! Konser salonu, havuz, kış bahçesi...

Katıldığı Survivor'a yalnızca 15 gün dayanabilen ve Türkiye'ye hızlı bir dönüş yapan Berdan Mardini, geçtiğimiz aylarda Dilara Talay ile yeni bir aşka yelken açmıştı. Özel hayatı, farklı giyim tarzı ve sosyal medya paylaşımlarıyla sık sık gündem olan ünlü türkücü bu defa süper lüks villasıyla çok konuşuldu.

Son olarak Evrim Akın'ın programına konuk olan Berdan Mardini'nin İstanbul'daki üç katlı lüks villası sosyal medyada gündem oldu. Sekiz yıl önce aldığı villayı kendi dekore eden türkücü, 'Sadelik ve mütevazilikten yanayım. ' diyerek evinin kapılarını açtı.

Mardini'nin her detayını özel yaptırdığı villanın altında konser salonu dahi var. Ünlü türkücü çalışmalarını burada gerçekleştiriyor.

Havuzlu villanın kış ve yaz bahçesi de mevcut. Mardini burada dostlarını ağırlıyor. Ünlü türkücünün muhteşem evi ayrıca göl manzaralı.

Berdan Mardini, konserler ve iş görüşmeleri dışında bütün zamanını evinde geçirdiğini söylüyor.

Evini kendi zevkine göre döşediğini dile getiren Berdan Mardini, evde halı kullanmayı tercih etmiyor.





