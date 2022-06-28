Berdan Mardini'nin "Tekneden görüntüleri geldi" dediği eski eşi Fatoş Yelliler'den cesur paylaşım!

Berdan Mardini eski eşi Fatoş Yelliler defalarca kez aldatıldığını iddia ederek gündeme geldi. Mardini açıklamasında "'Çocuklarımla tatile gidiyorum' diyor ama otelde bir odada evlatlarımı tek başına bırakıp, yan odada başka adamlarla buluşmuş, uyuşturucu almış. Her şey belgeli" demiş ve eklemişti:

"Namusunu, şerefini korumayıp, çocuklarını hiçe sayıp, kendi zevkinin peşine düşen insandan anne olmaz. Kimse kusura bakmasın, ben böyle yaşayan bir kadına çocuklarımı gösteremem. Her türlü kötü şeyi yapmış. Bana teknede uyuşturucu kullanırken görüntüleri geldi."

Berdan Mardini'nin sözleri sonrası "İt ürür kervan yürür" notunu paylaşan Fatoş Yelliler daha sonra ise dekolteli bir pozunu paylaştı.

Sık sık cesur pozlarını paylaşan eski eş yine dekolte kısmına ise emoji koymayı ihmal etmedi.

