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  4. Berdan Mardini renkli stiliyle sosyal medyanın diline düştü! "Genç sevgili yaramış"

Berdan Mardini renkli stiliyle sosyal medyanın diline düştü! "Genç sevgili yaramış"

01.08.2023 08:05 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Türkücü Berdan Mardini bir süredir birlikte olduğu Dilara Talay ile fotoğrafını paylaşınca gündeme gelmişti. Genç aşkıyla adından söz ettiren Mardini şimdi de renkli tarzıyla sosyal medyanın diline düştü.

10 yıl evli kaldığı Fatoş Yelliler'le çekişmeli bir şekilde boşanan Berdan Mardini aradığı aşkı İngilizce öğretmeni Dilara Talay'da bulmuştu. "Genç sevgili buldu" yorumları alan Berdan Mardini tarzıyla da sosyal medyanın diline düştü.

Katıldığı Survivor'a yalnızca 15 gün dayanabilen ve Türkiye'ye hızlı bir dönüş yapan Berdan Mardini, tarzını yansıtan bir paylaşımda bulundu.

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Mardini el örgüsü battaniyelere benzeyen üst-alt takımıyla pozunu nazar boncuğu emojisiyle paylaştı.

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Berdan Mardini'yi görenler "Bu nasıl bir tarz", "Abim yakışmış", "Genç sevgili eli değmiş", "Aşk yaramış" yorumlarında bulundu.

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