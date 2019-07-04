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Bereket Çorbası

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YEMEK TV HABERLERİ  | 04.07.2019 16:39 | Son Güncelleme

Bu çorbada bolca şifa ve lezzet var! Mutlaka deneyin!

Malzemeler:

3 su bardağı yoğurt
3 yemek kaşığı ev tarhanası
1 adet yumurta
5 su bardağı sıcak tavuk suyu
1 su bardağı haşlanmış ve kabukları çıkarılmış nohut
1 çay bardağı erişte
1 tatlı kaşığı tuz
1 yemek kaşığı tereyağı
1 tatlı kaşığı toz kırmızı biber
1 tatlı kaşığı kuru nane

Yapılışı:

Yoğurdu, tarhanayı ve yumurtayı bir tencereye alın ve güzelce karıştırın.
Yoğurdun kesilmemesi ve yumurtanın pişmemesi için sıcak suyu azar azar ilave ederek iyice çırparak karıştırın.
Tencereyi ocağa alın ve ara ara karıştırarak 3-4 dakika pişirin.
Erişteyi ve haşlanmış nohutları ekleyin, kısık ateşte ara ara karıştırarak 10 dakika daha pişirin.
Bir cezvede tereyağını kızdırın. Kuru naneyi ve toz kırmızı biberi ekleyin ve ocaktan alın.
Kızdırdığınız naneli-biberli tereyağını çorbaya ekleyin.
Tuzunu ekledikten sonra karıştırın ve ocaktan alın.

Afiyet Olsun


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