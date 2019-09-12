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Beşiktaşlı yıldızın mesajlarını ifşa etti!

kerem.aydin kerem.aydin
SPOR  | 12.09.2019 20:31 | Son Güncelleme

Instagram'da yaptığı paylaşımlarla dikkat çeken Beren Güney isimli kullanıcı, sosyal medya hesabında yaptığı yayın sırasında, Beşiktaş'ın yeni transferi Mohamed Elneny ile ilgili bir iddia ortaya attı.

Beşiktaşlı yıldızın mesajlarını ifşa etti!

Instagram'da cesur paylaşımlar yapan ve 93 bin takipçisi olan Beren Güney, siyah beyazlı ekibin kadrosuna yeni kattığı Mohamed Elneny'nin kendisine attığı mesajları "Ya bu futbolcuların benimle derdi ne acaba" diyerek paylaştı.

ELNENY'NİN BEŞİKTAŞ'TAKİ İLK ANTRENMANI

"FUTBOLCULARIN BENİMLE DERDİ NE ACABA?"

Beşiktaş'ın Premier Lig ekibi Arsenal'den kiraladığı Mohamed Elneny'nin Instagram fenomeni Beren Güney'e attığı mesajlar ortaya çıktı. Beren Güney, Mohamed Elneny'in kendisine attığı mesajları paylaşarak, "Ya bu futbolcuların benimle derdi ne acaba? Daha yeni Türkiye'ye geldi beni nereden buldun be adam" yazdı.

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Anahtar Kelimeler:
Beren Güney Mohamed Elneny Beşiktaş

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Okuyucu Yorumları 3 yorum
adamla tatlı tatlı konuşup sonrada sen reklamını yap diyedir. O da karius gibi zamanla tanır senin gibileri
İşte kadın milleti.... Şimdi de bu ifşa meşhur oldu ve de bununla isim yapmak meşhur oldu. Kadınlar çok yanlış yoldalar çooook
Gereksiz. Yanlışlıkla selam versek üzerine alınıp dünyaya ilan edecek demek ki
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