Beren Saat çok sessiz... Gözler ondaydı

Beren Saat, önceki gün Kuruçeşme’deki bir markette objektife takıldı.

Uzun süre reyonlar arasında dolaşıp mutfak alışverişi yapan oyuncu, çıkışta hızla aracına yöneldi.

Saat, yeni sezon için bir projesi olup olmadığı sorusuna “Şimdilik netleşen bir şey yok” diye yanıt verdi.

Beren Saat'in Puantiyeli eşofmanın üzerine giydiği tişörtte ‘Don’t forget to fly’ (Uçmayı unutma) yazıyordu.

Beren Saat’in 4 yıllık eşi Kenan Doğulu ile son günlerde hiçbir yerde görülmemesi, aile kutlamalarına katılmaması dikkat çekiyor.



