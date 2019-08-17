Beren Saat gözyaşları içinde verdiği pozu paylaştı

Aylardır şarkıcı eşi Kenan Doğulu ile boşanacağı konuşulan ve iddialara kesin bir dille cevap vermekten kaçınan oyuncu Beren Saat'ten kafa karıştıran bir paylaşım geldi. Oyuncu, Instagram hesabından gözyaşları içinde verdiği bir pozu paylaştı.
AĞLAYARAK POZ VERDİ
Elinde gelin bir bebekle selfie çekilen Beren Saat, yaptığı paylaşımın altına geçen haziran ayında hayatını kaybeden fotoğraf ve video sanatçısı Aykut Cömert'i etiketleyerek İngilizce olarak "I got your doll tonight" (Bu gece Bebeğini aldım) notunu düştü.
ARKADAŞI KANSERDEN VEFAT ETMİŞTİ
Beren Saat'in 10 yıllık dostu Aykut Cömert 6 Haziran'da kanserden vefat etmişti. Saat'in arkadaşından gelen bebeği aylar sonra teslim aldığı için ağladığı ve bu anları takipçileriyle paylaştığı düşünülüyor. Güzel oyuncunun gözyaşları içinde verdiği poza yakın dostları Belçim Bilgin ve Esra Dermancıoğlu'ndan da destek geldi.
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