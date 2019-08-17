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Beren Saat gözyaşları içinde verdiği pozu paylaştı

Sayın Fatoş Sayın Fatoş
ÜNLÜLER  | 17.08.2019 09:44 | Son Güncelleme

Kenan Doğulu ile aylardır boşanacağı konuşulan oyuncu Beren Saat, sosyal medya hesabından ağlayarak poz verdiği fotoğrafı paylaştı. Oyuncunun sabaha karşı yaptığı paylaşım ise kafaları karıştırdı.

Beren Saat gözyaşları içinde verdiği pozu paylaştı

Aylardır şarkıcı eşi Kenan Doğulu ile boşanacağı konuşulan ve iddialara kesin bir dille cevap vermekten kaçınan oyuncu Beren Saat'ten kafa karıştıran bir paylaşım geldi. Oyuncu, Instagram hesabından gözyaşları içinde verdiği bir pozu paylaştı.

AĞLAYARAK POZ VERDİ

Elinde gelin bir bebekle selfie çekilen Beren Saat, yaptığı paylaşımın altına geçen haziran ayında hayatını kaybeden fotoğraf ve video sanatçısı Aykut Cömert'i etiketleyerek İngilizce olarak "I got your doll tonight" (Bu gece Bebeğini aldım) notunu düştü.

ARKADAŞI KANSERDEN VEFAT ETMİŞTİ

Beren Saat'in 10 yıllık dostu Aykut Cömert 6 Haziran'da kanserden vefat etmişti. Saat'in arkadaşından gelen bebeği aylar sonra teslim aldığı için ağladığı ve bu anları takipçileriyle paylaştığı düşünülüyor. Güzel oyuncunun gözyaşları içinde verdiği poza yakın dostları Belçim Bilgin ve Esra Dermancıoğlu'ndan da destek geldi.

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Anahtar Kelimeler:
Beren Saat Kenan Doğulu

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Okuyucu Yorumları 2 yorum
bu kızın psikolojisi çok bozuk söylim!
bunu bide gülerek mi gösteriyor şovmen şımarık artist demeye bin şahit gerek insanlar....
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