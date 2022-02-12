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Beren Saat ile Kenan Doğulu el ele!

12.02.2022 13:38 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Evliliklerindeki krizi atlatarak boşanmanın eşiğinden dönen Beren Saat-Kenan Doğulu çifti, önceki gün el ele objektiflere yansıdı. Geç kaldıklarını ifade ederek, hızlıca konuk oldukları programa geçen ikili, muhabirlerin sorularını yanıtsız bıraktı.

Beren Saat ile Kenan Doğulu el ele!

Habertürk'ten Tolga Aslan'ın haberine göre; "Can Şengün İle Sıkı Fıkı Dostlar" programı geçtiğimiz akşam Zorlu PSM Touche sahnesindeydi. Şengün'ün bu haftaki konuğu ünlü şarkıcı Kenan Doğulu'ydu. Doğulu, konuk olduğu programa eşi Beren Saat ile birlikte katıldı.

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Can Şengün'ü desteklemeye gelenler arasında Cem Yılmaz, Burcu Esmersoy ve Şevket Çoruh gibi ünlü isimler de vardı. Cem Yılmaz, basına fotoğraf vermemek için kulis kapısından direkt içeri girdi.
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"ÇOK GEÇ KALDIK"

Kenan Doğulu-Beren Saat çifti, gecenin başlarında el ele hızlıca programın başlayacağı salona girdi. Muhabirlerin sorularını yanıtsız bırakan çift, "Kusura bakmayın, çok geç kaldık. Program başlamak üzere." diyerek, salona giriş yaptı.


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Beren Saat
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