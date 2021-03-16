Beren Saat'in Nebahat Çehre paylaşımı sosyal medyayı salladı

Aşk-ı Memnu, bir döneme damga vuran ve hala adından söz ettiren Türk yapımı en önemli diziler arasında yer alıyor. Aşk-ı Memnu'nun oyuncuları ise yıllar geçse de arkadaşlıklarını sürdürmeye devam ediyor.

O isimlerden biri de başrol karakteri Bihter'i canlandıran Beren Saat ile Firdevs hanıma hayat veren Nebahat Çehre.

Bir dönem Nebahat Çehre'nin kızını canlandıran Beren Saat, usta oyuncunun doğum gününü unutmadı.

Saat'in Çehre ile yaptığı paylaşım, sosyal medyayı salladı. Ayrıca Beren Saat'in paylaşımına diziden emojiler eklemesi, Aşk-ı Memnu hayranlarını da mest etti.

2008-2010 yılları arasında yayınlanan ve yayınlandığı dönemde reyting rekorları kıran Aşk-ı Memnu dizisi hala konuşulmaya devam ediyor. Dizi oyuncuları ise yıllar geçse de arkadaşlıklarını sürdürmeye devam ediyor.



