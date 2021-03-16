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Beren Saat'in Nebahat Çehre paylaşımı sosyal medyayı salladı

16.03.2021 15:56 | Son Güncelleme:
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Beren Saat'in Nebahat Çehre paylaşımı sosyal medyayı salladı

Beren Saat, bir dönem Aşk-ı Memnu'da annesi Firdevs Yöreoğlu'nu canlandıran Nebahat Çehre'nin doğum gününü unutmadı.

Aşk-ı Memnu, bir döneme damga vuran ve hala adından söz ettiren Türk yapımı en önemli diziler arasında yer alıyor. Aşk-ı Memnu'nun oyuncuları ise yıllar geçse de arkadaşlıklarını sürdürmeye devam ediyor.

O isimlerden biri de başrol karakteri Bihter'i canlandıran Beren Saat ile Firdevs hanıma hayat veren Nebahat Çehre.

Bir dönem Nebahat Çehre'nin kızını canlandıran Beren Saat, usta oyuncunun doğum gününü unutmadı.

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Saat'in Çehre ile yaptığı paylaşım, sosyal medyayı salladı. Ayrıca Beren Saat'in paylaşımına diziden emojiler eklemesi, Aşk-ı Memnu hayranlarını da mest etti.

2008-2010 yılları arasında yayınlanan ve yayınlandığı dönemde reyting rekorları kıran Aşk-ı Memnu dizisi hala konuşulmaya devam ediyor. Dizi oyuncuları ise yıllar geçse de arkadaşlıklarını sürdürmeye devam ediyor.


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Beren Saat Nebahat Çehre
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