MAGAZİN

Beren Saat, sosyal medyayı ikiye böldü

MAGAZİN HABERLERİ  | 12.07.2019 12:10 | Son Güncelleme

Boşanma haberleriyle gündemden düşmeyen Beren Saat, sokakta gazetecilere hazırlıksız yakalandı. Saat'in giydiği tişörtten göğüslerinin belli olması sosyal medya kullanıcılarının dikkatinden kaçmadı.

Beren Saat, sosyal medyayı ikiye böldü

Beren Saat ve şarkıcı Kenan Doğulu, 2014 senesinde nikah masasına oturmuştu. Evliliğini gözlerden uzak yaşayan ve bir süredir boşanma haberleriyle gündeme gelen Beren Saat, önceki gün kız arkadaşıyla görüntülendi. Muhabirleri karşısında gören oyuncu, evliliği hakkındaki sorulardan dolayı gerildi.

TAKİPÇİLERİN GÖZÜNDEN KAÇMADI

Güzel oyuncu, birkaç saat kaldığı mekan çıkışı gazetecilerin objektiflerine yakalandı. Genel olarak salaş ve doğal görünmeyi tercih eden Beren Saat'in sütyen takmadığı dikkatli takipçilerin gözünden kaçmadı. Güzel oyuncunun görünen göğüs ucu ise sosyal medya kullanıcılarını ikiye böldü.

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TARZINI BEĞENENLER DE OLDU YERENLER DE

Kişinin kıyafetine ve giyim tercihine kimsenin karışamayacağını söyleyen binlerce takipçi tarzını çok beğenirken, Beren Saat gibi ekran önündeki önemli isimlerin giyimine dikkat etmesi gerektiğini söyleyenler de çoğunluktaydı.

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Anahtar Kelimeler:
Beren Saat kıyafet

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