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Beren Saat'tan Atiye paylaşımı! 'Yeni Ay'da...'

GÜNCEL HABERLERİ  | 23.07.2020 10:07 | Son Güncelleme

Oyuncu Beren Saat, dijital bir platform için çekilen Atiye dizisi ile uzun bir süre sonra yeniden seyirciyle buluşmuştu. 27 Aralık 2019'da seyirci karşısına çıkan dizi beğenilince iki sezon daha çekilmesi için anlaşmaya varılmıştı. Beren Saat çekimlerden bir kare paylaştı.

Beren Saat'tan Atiye paylaşımı! 'Yeni Ay'da...'

Başrolünü Mehmet Günsür ile paylaştığı Atiye dizisi ile seyirci karşısına başarılı bir işle dönen Beren Saat, Göbeklitepe üzerinde gelişen ve mistik öğeler de içeren dizisiyle dikkat çekmişti. İkinci sezonu Eylül ayında seyirci karşısına çıkacak olan dizinin üçüncü ve son sezonu için çekimlere başlandığını güzel oyuncu sosyal medya hesaplarından duyurdu.

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Dünyayı etkisi altına alan corona virüsü nedeniyle final sezonunun çekimleri biraz sarkmıştı. Saat, sosyal medya hesabından çekimlerin başladığını şu sözlerle duyurdu:

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“Yeni Ay'da başladık çekimlere, Atiye'nin mucizeleri yine bizimle. Aylar süren bekleyişten sonra tüm tedbirler alındı ve yeniden başladık üretmeye! Atiye'nin ilk sezonuna gösterdiğiniz ilgi, sevgi ve destek için emeği geçen herkes adına çok teşekkür ederim. 3. Sezon yaratıcı ekibimize ve tüm çalışma arkadaşlarıma hayırlı, uğurlu olsun.”

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