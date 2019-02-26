Beren Saat'ten doğum gününde hüzünlü mesaj

İşte Beren Saat'in o açıklaması...
"Bugün bir yaşıma daha girdim! İnsanların yaş aldıkça ne kadar acımasız olabildiği gerçeğiyle; hepsinin aslında aynı kusursuz bebek olarak Dünya’ya geldiği bilgisi arasında bocalamaktayım. Bir yandan kollektif bir aşkta yüzdüğüm, bir yandan en yakınımda nefreti hissettiğim bu yaş günümde artık ağlamayı aşmış, gelene gülmekteyim :)
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Bugun bir yasima daha girdim! Insanlarin yas aldikca ne kadar acimasiz olabildigi gercegiyle; hepsinin aslinda ayni kusursuz bebek olarak Dunya’ya geldigi bilgisi arasinda bocalamaktayim. Bir yandan kollektif bir askta yuzdugum, bir yandan en yakinimda nefreti hissettigim bu yas gunumde artik aglamayi asmis, gelene gulmekteyim :) Ayak bastigim en karanlik dogum gunum oldugunu dusundugum anda Efe’yle sarkimiz Hero calinca birden mutfaktaki radyoda, ruhuma yeniden isik yayildi. Bence hayatimin ikinci yarisi daha guzel olani olacak; yasamin benim icin inci gibi siraya dizdigi travmalardan sonra bunu bekliyor, bunu umuyorum. Bir direnistir yasamak ve bir akistir ayni zamanda; bir kabullenistir, parcalanistir, butunlenip yeniden dogustur; bir serzenistir yasamak; ani bir yuzlesmedir, yeniden tanismadir, yolun yarisinda bastan baslamadir; deli derlercesine bir gulustur; insan incitememektir sahsi incinmisliklerinden oturu; bir dinleyistir vaaz vermeden, ikna olustur sual etmeden; bir diz cokustur egilebildigince ve fakat dimdik bir inanistir da yasamak; oyle bir sevistir ki herkesi oldugu gibisine... Iyi ki varsiniz, iyi ki dogduk! #tobeeornottobee
Ayak bastığım en karanlık doğum günüm olduğunu düşündüğüm anda Efe’yle şarkımız Hero çalınca birden mutfaktaki radyoda, ruhuma yeniden ışık yayıldı. Bence hayatımın ikinci yarısı daha güzel olanı olacak; yaşamın benim için inci gibi sıraya dizdiği travmalardan sonra bunu bekliyor, bunu umuyorum. Bir direniştir yaşamak ve bir akıştır aynı zamanda; bir kabulleniştir, parçalanıştır, bütünlenip yeniden doğuştur; bir serzeniştir yaşamak; ani bir yüzleşmedir, yeniden tanışmadır, yolun yarısında baştan başlamadır; deli derlercesine bir gülüştür; insan incitememektir şahsi incinmişliklerinden ötürü; bir dinleyiştir vaaz vermeden, ikna oluştur sual etmeden; bir diz çöküştür eğilebildiğince ve fakat dimdik bir inanıştır da yaşamak; öyle bir seviştir ki herkesi olduğu gibisine... İyi ki varsınız, iyi ki doğduk!...
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