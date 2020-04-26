Beren Saat'ten karantinada pazar pozu

Karantina günlerini evinde geçiren Beren Saat sosyal medya hesabından bir paylaşım yaptı.

Oyuncu Beren Saat, köpekleriyle birlikte olan bu pozunu “Venedik davul çemberi” notuyla takipçileriyle paylaştı. Saat'in köpekleriyle birlikte verdiği poza beğeni yağdı.

Evde spor yaparak zaman geçiren güzel oyuncu daha öncede amuda kalkarken bir pozunu 'güçlü kal' notuyla paylaşmıştı.

Kenan Doğulu ile evli olan Beren Saat evliliğinde yaşadığı sorunları halletti. Saat ve Doğulu evliliklerine bir şans daha verdi.



