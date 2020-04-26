MAGAZİN
  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Beren Saat'ten karantinada pazar pozu

Beren Saat'ten karantinada pazar pozu

GÜNCEL HABERLERİ  | 26.04.2020 15:25 | Son Güncelleme

Kenan Doğulu ile problemli giden evliliğini yoluna sokan Beren Saat karantina günlerini evde geçiriyor. Saat'tan pazar pozu geldi.

Beren Saat'ten karantinada pazar pozu

Karantina günlerini evinde geçiren Beren Saat sosyal medya hesabından bir paylaşım yaptı.

Oyuncu Beren Saat, köpekleriyle birlikte olan bu pozunu “Venedik davul çemberi” notuyla takipçileriyle paylaştı. Saat'in köpekleriyle birlikte verdiği poza beğeni yağdı.

eaeae

Evde spor yaparak zaman geçiren güzel oyuncu daha öncede amuda kalkarken bir pozunu 'güçlü kal' notuyla paylaşmıştı.

Kenan Doğulu ile evli olan Beren Saat evliliğinde yaşadığı sorunları halletti. Saat ve Doğulu evliliklerine bir şans daha verdi.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNERÜnlü sunucu canlı yayın yaparken sevgilisi çırıl çıplak göründü!Ünlü sunucu canlı yayın yaparken sevgilisi çırıl çıplak göründü!
'Aramızı Demet bozdu' itirafına olay tepki! 'Dua et Ramazan''Aramızı Demet bozdu' itirafına olay tepki! 'Dua et Ramazan'
Yıl 1992! Tanıyabildiniz mi? Yıl 1992! Tanıyabildiniz mi?
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Beren Saat, beren saat kenan doğulu, Beren Saat karantina,

En Çok Okunan Haberler

Umutlandıran açıklama: Aşağı doğru evrildi

Umutlandıran açıklama: Aşağı doğru evrildi

Korkunç olay! Oğlunu öldürüp yakmaya çalıştı

Korkunç olay! Oğlunu öldürüp yakmaya çalıştı

Kirli çamaşırları ortaya seren Şokopop maskeyi çıkardı

Kirli çamaşırları ortaya seren Şokopop maskeyi çıkardı

Bakan Koca talimat vermişti! Türkiye'ye getirildi

Bakan Koca talimat vermişti! Türkiye'ye getirildi

Hiç kimse ne olduğunu anlayamadı! Şaşkınlık içinde izlediler

Hiç kimse ne olduğunu anlayamadı! Şaşkınlık içinde izlediler

'Mevcut vaka kadar daha Kovid-19 hastası olabilir'

'Mevcut vaka kadar daha Kovid-19 hastası olabilir'

İlginizi Çekebilir

Harika fırsat! Elektronik aksesuarlarda %45'e varan indirim

Harika fırsat! Elektronik aksesuarlarda %45'e varan indirim

Anneden olay paylaşım! 'Bana tanıdık geldi'

Anneden olay paylaşım! 'Bana tanıdık geldi'

Son teknoloji telefonlarla hayata bağlan. Fırsatı kaçırma!

Son teknoloji telefonlarla hayata bağlan. Fırsatı kaçırma!

Arka Sokaklar setinde aşk bombası! Dizi aşkı gerçek oldu...

Arka Sokaklar setinde aşk bombası! Dizi aşkı gerçek oldu...

Çarpıcı açıklama! 'Pars iyileşmişti ama...'

Çarpıcı açıklama! 'Pars iyileşmişti ama...'

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Ajda Pekkan'dan kürtaj itirafı: '6 kez çocuk aldırdım'

Kürtaj itirafıyla şoke etti

Tolga Karel: 12 kişinin cesedini taşıdım

Tüyleri diken diken etti! '12 kişinin cesedini...'

Serdar Ortaç'ın Ebru Gündeş itirafına Demet Akalın'dan sert yanıt

'Aramızı Demet bozdu' itirafına olay tepki! 'Dua et Ramazan'

Zalim İstanbul ara verdi ama... Hayranlarını sevindiren haber

Ara vermek zorunda kalınca bakın ne yaptılar

Acun Ilıcalı ilk kez açıkladı! 'İyi huylu bir kitleydi ameliyatla...'

İlk kez açıkladı! 'İyi huylu bir kitleydi ameliyatla...'

Onur Buldu ve Duygu Koz sessiz sedasız evlendi

Sessiz sedasız evlendi!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.