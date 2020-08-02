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Beren Saat'ten mayolu poz! Beğeni yağdı

GÜNCEL HABERLERİ  | 02.08.2020 16:43 | Son Güncelleme

Beren Saat, tatil pozunu sosyal medya hesabından takipçileriyle paylaştı. Saat'in mayolu bu pozuna beğeni yağdı.

Beren Saat'ten mayolu poz! Beğeni yağdı

Haklarında 'boşanacaklar' diye haberler yapılan Beren Saat ve Kenan Doğulu çifti, evliliklerinin 6. yıldönümünü sosyal medya hesaplarından yaptıkları paylaşımlarla kutlamışlardı.

Keyifleri yerinde olan ünlü çift şu sıralar tatil yapıyor. Son olarak Beren Saat Atiye dizisinin yeni sezonu için çekimlere başlamıştı. Bayramı fırsat bilen Saat soluğu denizde aldı.

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Beren Saat mayolu bir pozunu sosyal medyadan paylaşmayı ihmal etmedi. Saat'in pozuna ilk yorum Boran Kuzum'dan gelirken aynı zamanda bu poz beğeni yağmuruna tutuldu.

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