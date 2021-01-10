MAGAZİN

  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Berfu'dan Eser Yenenler'e: Ben seni klonlamayı nasıl başarıyorum kocacığım?

Berfu'dan Eser Yenenler'e: Ben seni klonlamayı nasıl başarıyorum kocacığım?

10.01.2021 15:43 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et
Berfu'dan Eser Yenenler'e: Ben seni klonlamayı nasıl başarıyorum kocacığım?

İkinci kez anne olmak için gün sayan Berfu Yenenler, bebeğinin ultrason görüntüsünü paylaştı. Yenenler, oğlunun eşi Eser Yenenler'e benzediğini dile getirdi.

Oyuncu Eser Yenenler ile Berfu Yıldız, 2019 yılında evlenmiş ve ilk çocukları Kuzey'i de ekim ayında kucaklarına almıştı. Ailesiyle çekildiği neşeli pozları sık sık sosyal medya hesabından paylaşan Yenenler, bebeğinin ultrason görüntüsünü yayınladı.

Berfu Yenenler, Mete adını verdiği oğlunun eşi Eser Yenenler'e benzediğini belirterek, karesinde "Ben seni klonlamayı nasıl başarıyorum kocacığım?" ifadelerini kullandı.

Yenenler'in gönderisi kısa sürede takipçilerinden binlerce beğeni aldı.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Düşen uçağın denizin altındaki görüntüleriDüşen uçağın denizin altındaki görüntüleri
Beckham'ın aklını başından aldı! 'Bebeğim...'Beckham'ın aklını başından aldı! 'Bebeğim...'
Survivor’ı sollamıştı: 'Çok gizli tutuyorum'Survivor’ı sollamıştı: 'Çok gizli tutuyorum'
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Sebebini kimse bilmiyor! Tüm ülke karanlığa gömüldü

Sebebini kimse bilmiyor! Tüm ülke karanlığa gömüldü

Balçova Belediyesinde asgari ücret 4 bin 300 TL oldu

Balçova Belediyesinde asgari ücret 4 bin 300 TL oldu

İbo Show açıklaması! 'Birbirimize biraz moral verelim istedik'

İbo Show açıklaması! 'Birbirimize biraz moral verelim istedik'

'Şimdiden özledim Muhammedim'

'Şimdiden özledim Muhammedim'

Kelepçeli poz olay oldu! Anneden yorum gecikmedi

Kelepçeli poz olay oldu! Anneden yorum gecikmedi

Meteoroloji'den kar yağışı uyarısı!

Meteoroloji'den kar yağışı uyarısı!

İlginizi Çekebilir

Daha ucuzu yok! İşte yılın son kampanyaları

Daha ucuzu yok! İşte yılın son kampanyaları

Bomba itiraf! 'Hıncımı alamıyorum, aldatıyorum'

Bomba itiraf! 'Hıncımı alamıyorum, aldatıyorum'

2020’nin en çok tartışılan filmleri

2020’nin en çok tartışılan filmleri

Boşanırken 2,2 milyar dolarlık servet ne olacak?

Boşanırken 2,2 milyar dolarlık servet ne olacak?

Yalnızca çizme giydi! Sansürsüz paylaşınca...

Yalnızca çizme giydi! Sansürsüz paylaşınca...

'Cinsel içerikli film izleyerek kendimi tatmin ederken anneme yakalandım'

'Cinsel içerikli film izleyerek kendimi tatmin ederken anneme yakalandım'

Diğer Haberler

Brooklyn Beckham: Doğum günün kutlu olsun bebeğim

Beckham'ın aklını başından aldı! 'Bebeğim...'

Çağla Şıkel ile Kuzey Altuğ'dan anne-oğul pozu

Oğluyla pozların beğeni yağdı

Mastürbasyon itirafından sonra babası kızdı mı? İrem Derici'den bomba paylaşım

Mastürbasyon itirafı olay olmuştu! Bomba bir paylaşım daha

Cennet Mahallesi'nin Aliş'i ve Ayşe'si sosyal medyayı salladı! İşte Seyit Karabulut ve Belemir Temizsoy'un son hali

Yıllar sonra buluştular! Aliş ve Ayşe'nin değişimi

Survivor 2021'e katılan Batuhan Karacakaya Twitter'ı salladı! Survivor Batuhan kimdir?

Sosyal medyayı salladı! 'Diriliş Ertuğrul'un yeni sezonu...'

Enis Arıkan'dan Hazal Kaya hikayesi! 'Hasta bir bebeğe...'

Duyunca ağladı! 'Hasta bir bebeğe...'

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.