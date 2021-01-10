Berfu'dan Eser Yenenler'e: Ben seni klonlamayı nasıl başarıyorum kocacığım?

Oyuncu Eser Yenenler ile Berfu Yıldız, 2019 yılında evlenmiş ve ilk çocukları Kuzey'i de ekim ayında kucaklarına almıştı. Ailesiyle çekildiği neşeli pozları sık sık sosyal medya hesabından paylaşan Yenenler, bebeğinin ultrason görüntüsünü yayınladı.

Berfu Yenenler, Mete adını verdiği oğlunun eşi Eser Yenenler'e benzediğini belirterek, karesinde "Ben seni klonlamayı nasıl başarıyorum kocacığım?" ifadelerini kullandı.

Yenenler'in gönderisi kısa sürede takipçilerinden binlerce beğeni aldı.

