Berfu Yenenler'den tepki çeken Ramazan paylaşımı isyanı! Eleştirilere yanıt verdi: İğrenç yerlere çekilmesi sabrımı zorluyor

Eser Yenenler'in eşi Berfu Yenenler, sosyal medya paylaşımlarıyla gündeme gelmeye devam ediyor. Çocukları ve eşiyle beraber yaptığı paylaşımlar sosyal medyada çok sık konuşulurken, Yenenler'in Ramazan ile ilgili yaptığı bir paylaşım ortalığı karıştırmıştı.

RAMAZAN YORUMLARINI Tİ'YE ALMIŞTI

Berfu Yenenler, paylaştığı videoda "Oruç tutuyor musun?" "Arkada su mu var? gibi kendisine gelebilecek olası yorumları ti'ye almıştı. Ünlü ismin paylaşımına pek çok kullanıcıdan tepki yağmıştı. Berfu Yenenler eleştirilere yine Instagram üzerinden yanıt verdi.

"BENİ ANLAYAN BÜYÜK BİR KESİM VAR"

"Buna açıklama yapmak zorunda kaldığıma bile inanamıyorum. Hakikaten kalpler kırık." diyen Berfu Yenenler, kendisine destek veren birkaç yorumu paylaşarak "Şükür ki beni anlayan da büyük bir kesim var, napalım. Biz bize yeteriz mi diyeyim kankalar, ne diyeyim çözemedim. Artık sinirler gergin" ifadelerini kullandı.

"NEDEN DİYE BAĞIRASIM GELİYOR"

Yenenler, ayrıca bu tarz olayların yaşanmasından sıkıldığını belirterek "Bu şekilde olaylar olunca hakikaten aşırı yorulmaya başladım. Artık sadece neden diye bağırasım geliyor. Çok severek yaptığım ve çok çalıştığım daha da büyümesine çabaladığım birlikte başka şeylere başlayalım diye uğraştığım bir işin bu şekilde iğrenç yerlere çekilmesi sabrımı zorluyor artık dostlar, ey dostlar ya. " dedi.





