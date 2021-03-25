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Berfu Yenenler doğurdu! Eser Yenenler'in oğlunun adı...

25.03.2021 15:43 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Oyuncu Eser Yenenler ile eşi Berfu Yenenler’in bebekleri dünyaya geldi. Çift bebeklerine Mete adını verdi.

Berfu Yenenler doğurdu! Eser Yenenler'in oğlunun adı...

Komedyen ve oyuncu Eser Yenenler ile Berfu Yıldız, 2019'da evlenmiş ve ilk çocukları Kuzey'i de ekim ayında kucaklarına almıştı. Çiftin ikinci çocukları da bugün dünyaya geldi.

Hastaneden yapılan yazılı açıklamada, "Berfu ile Eser Yenenler çiftinin bebekleri 53 santim, 3.715 gram olarak dünyaya geldi. Bebeğin ve annenin sağlık durumları gayet iyi. Kendilerine sağlıklı ve uzun bir ömür diliyoruz" ifadeleri kullanıldı.

Yenenler çifti, daha önce yaptıkları açıklamada çocuklarına Mete ismi vereceklerini duyurmuştu.


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Eser Yenenler
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