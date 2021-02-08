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Berfu Yenenler geri sayıma başladı! 'Heyecandan yerimde duramıyorum'

08.02.2021 09:11 | Son Güncelleme:
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Berfu Yenenler geri sayıma başladı! 'Heyecandan yerimde duramıyorum'

Oyuncu ve komedyen Eser Yenenler'in ikinci kez anne olmaya hazırlanan eşi Berfu Yenenler, gri elbisesi ile verdiği yeni pozunu sosyal medya hesabından yayınladı. Hamileliğinde 32. haftaya giren Yenenler, gönderisine, "Bu kadar hızlı geçtiğine inanamıyorum. Sonlara geldikçe de heyecandan, meraktan yerimde duramıyorum" notunu düştü.

Oyuncu Eser Yenenler ile Berfu Yıldız, 2019 yılında evlenmiş ve ilk çocukları Kuzey'i de aynı sene ekim ayında kucaklarına almıştı.

Geçtiğimiz aylarda ikinci kez anne olacağını duyuran ve oğluna 'Mete' ismini vereceğini söyleyen Yenenler, hamileliğinde 32. haftaya girdi.

"HEYECANDAN YERİMDE DURAMIYORUM"

Karnı burnunda yeni pozunu sosyal medya hesabından yayınlayan Berfu Yenenler, gönderisine, şu notu düştü:

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Göbüş güncellemesi... 32. haftaya girmiş bulunuyoruz. Bu kadar hızlı geçtiğine inanamıyorum. Sonlara geldikçe de heyecandan, meraktan yerimde duramıyorum resmen. Mete Emmi Bey; sağlıkla gelir misiniz efendim? Buralarda sizi bekliyoruz.

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