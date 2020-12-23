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Berfu Yenenler: Mete emmi yüzünü gösterdi

23.12.2020 11:28 | Son Güncelleme:
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Berfu Yenenler: Mete emmi yüzünü gösterdi

İkinci kez anne olmak için gün sayan Berfu Yenenler, bebeğinin ultrason görüntülerini paylaştı. Yenenler, paylaşımına "Ah Mete emmi güzel yüzünü gösterdi. Burnu yine sana benziyor kocacığım (Eser Yenenler) tebrikler" notunu düştü.

2015 Miss Turkey 4'üncü güzeli Berfu Yenenler ve oyuncu Eser Yenenler, 2019 yılında dünyaevine girmişti.

Çift, aynı sene ilk çocukları Kuzey'i kucaklarına aldı. Şimdilerde ikinci kez anne olmaya hazırlanan Berfu Yenenler, Instagram hesabından bebeğinin ultrason görüntülerini yayınladı.

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"YÜZÜNÜ GÖSTERDİ"

Yenenler, gönderisine "Ah Mete emmi güzel yüzünü gösterdi. Burnu yine sana benziyor kocacığım (Eser Yenenler) tebrikler. Bu arada sonuncu fotoğrafta gülmüş siz de gördünüz değil mi?" notunu düştü.

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