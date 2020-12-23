Berfu Yenenler: Mete emmi yüzünü gösterdi

2015 Miss Turkey 4'üncü güzeli Berfu Yenenler ve oyuncu Eser Yenenler, 2019 yılında dünyaevine girmişti.

Çift, aynı sene ilk çocukları Kuzey'i kucaklarına aldı. Şimdilerde ikinci kez anne olmaya hazırlanan Berfu Yenenler, Instagram hesabından bebeğinin ultrason görüntülerini yayınladı.

"YÜZÜNÜ GÖSTERDİ"

Yenenler, gönderisine "Ah Mete emmi güzel yüzünü gösterdi. Burnu yine sana benziyor kocacığım (Eser Yenenler) tebrikler. Bu arada sonuncu fotoğrafta gülmüş siz de gördünüz değil mi?" notunu düştü.

