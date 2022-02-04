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Bergen filmi fragmanı yayınlandı mı? Vizyon tarihi belli oldu mu? Bergen filmi konusu nedir? Oyuncuları kimlerdir?

04.02.2022 11:29 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bergen filmi fragmanı ve vizyon tarihine ilişkin ayrıntılar belli oldu. Bir döneme damga vuran yüzüne kezzap atıldıktan sonra öldürülen Arabesk müziğin sevilen ismi Bergen'in hayat hikayesini anlatan film görücüye çıkmaya hazırlanıyor. Bu kapsamda Bergen filmi fragmanı yayınlandı mı? Vizyon tarihi belli oldu mu? Bergen filmi konusu nedir? Oyuncuları kimlerdir? sorularının yanıtı merak konusu oldu. İşte Bergen filmi fragmanı, oyuncu kadrosu ve detaylar....

Bergen filmi fragmanı ve vizyon tarihi ile ilgili bekleyiş sona erdi. Acıların Kadını Bergen'in hayat hikayesini anlatan filmin yönetmenliğini Caner Alper ve Mehmet Binay üstleniyor. Peki Bergen filmi fragmanı yayınlandı mı? Vizyon tarihi belli oldu mu? Bergen filmi konusu nedir? Oyuncuları kimlerdir? Bergen filminin fragmanı, oyuncu kadrosu ve konusuna haberimizde yer verdik.

Bergen vizyon tarihi belli oldu mu? İşte Bergen filmi fragmanı!

BERGEN FİLMİ FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Bergen filmi fragmanı yayınlandı ve filmin vizyona giriş tarihi belli oldu. Asıl adı Belgin Sarılmışer olan arabesk ve fantezi müzik şarkıcısı Bergen'in hayatını anlatan filmin fragmanı, izleyenleri heyecanlandırdı.

Bergen vizyon tarihi belli oldu mu? İşte Bergen filmi fragmanı!

BERGEN FİLMİ VİZYON TARİHİ BELLİ OLDU MU?

Bergen filmi 4 Mart tarihinde görücüye çıkacak. 'Acıların Kadını' olarak anılan ve önce yüzüne kezzap atılan ve sonrasında öldürülen Bergen’in acı dolu hayatı beyaz perdeye aktarılacak.

Bergen vizyon tarihi belli oldu mu? İşte Bergen filmi fragmanı!

BERGEN FİLMİ KONUSU NEDİR?

Orchestra Content’in yapımcılığını, CJ ENM Türkiye’nin ise dağıtımcılığını yaptığı Bergen Filmi, Acıların Kadını şarkısıyla ününe ün katarak bir döneme damga vuran Bergen'in hayat hikayesini anlayor. Farah Zeynep Abdullah'ın Bergen karakterine hayat verdiği film, daha şimdiden merak konusu oldu.

Bergen vizyon tarihi belli oldu mu? İşte Bergen filmi fragmanı!

BERGEN FİLMİ OYUNCULARI KİMLERDİR?

Farah Zeynep Abdullah, Erdal Beşikçioğlu ve Tilbe Saran’ın başrolleri paylaştığı filmde, ayrıca Ali Seçkiner Alıcı, Nergis Öztürk, Şebnem Sönmez, Ahmet Kayakesen, Nurcan Eren, Suzan Kardeş ve Arif Pişkin gibi ünlü oyuncular yer alıyor.

Bergen vizyon tarihi belli oldu mu? İşte Bergen filmi fragmanı!

BERGEN KİMDİR?

Belgin Sarılmışer ya da sahne adıyla Bergen, 15 Temmuz 1959, Mersin doğumludur. 14 Ağustos 1989, Pozantı, Adana'da hayatını kaybetmiştir. Türk arabesk ve fantezi şarkıcısıdır. Belgin Sarılmışer, Mersin'de yedi çocuklu bir ailenin son çocuğu olarak dünyaya geldi. Anne ile babası boşandıktan sonra annesi ile birlikte Ankara'ya yerleşti.Ankara'da konservatuarın orta bölümüne başladı. Okulu yarım bıraktı. Bir müddet PTT bünyesinde memur olarak çalıştı.Ankara'da bir gece arkadaşlarıyla eğlenmek üzere gittiği Seyman Kulüp isimli pavyonda arkadaşlarının isteği üzerine Orhan Gencebay'ın Batsın Bu Dünya başlıklı şarkısını söyledi. Sesini beğenen pavyon sahibi, kendisine sahneye çıkmasını teklif etti. Ankara'da birçok pavyon'da çalıştıktan sonra gelen bir teklifi değerlendirerek Adana'ya gitti.Adana'da Halis Serbest ile tanıştı. Halis Serbest her gece şarkıcıya çiçekler gönderiyor ve her gece Bergen'in çalıştığı pavyona gidip en ön masadan şarkıcıyı seyrediyor. Halis Serbest'in ısrarı ve inadı ile evlendiler. Ancak Halis Serbest'in başkasıyla evli olduğu ortaya çıkınca Bergen ilişkiye son verdi.

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Bergen Farah Zeynep Abdullah
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