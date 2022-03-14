Bergen'in doktoru yıllar sonra konuştu! "Çok kötü durumdaydı! Şımarık olmayan bir kadındı"

Beyaz TV'de yayınlanan 'Söylemezsem Olmaz' programında bugün, Bergen’in doktoru Onur Erol'ın açıklamalar damga vurdu. Erol, ünlü şarkıcının kendisine tedaviye geldiğindeki hali ve Bergen’in psikolojisi hakkında önemli bilgiler verdi.

"BERGEN ÇOK KÖTÜ BİR DURUMDAYDI"

Prof. Dr. Onur Erol, "Böyle şeylerin tedavisi çok zordur. 40 sene geçti üzerinden. Tedavisini ben üstlendim, iyiliğimi yaptım ve unuttum. Çok kötü bir durumdaydı. Benden yardım istedi, o zamanki şartlarda ben de elimden geleni yaptım" dedi.

"YANIK BÖLGESİNİ ZIMPARALADIM"

Canlı yayında "Bergen gelecekten hâlâ ümidini kesmemişti. Gözünün içine kadar yanıktı. Kabarmaları yüzünden vücudunu zımparaladım. Eksik olan deriler vücudunun başka yerinden alınan derilerle kaplandı. Tedavisine bel bağlayan bir hastaydı, şımarık olmayan bir kadındı. Hayata bağlılığını sanata bağlılığını büyük bir dirayetle yerine getirdi, Bergen de bu vardı" ifadeleri dikkat çekti.

"GÖZ YUVASI YAPTIM AMA VAKTİ OLMADI"

Onur Erol, "Bergen yüzünün yanık yerlerini makyajla kapatıp, sahnelere çıktı ve tekrar sanatını icra etti. Bu çok önemli bir şeydir. Tedavi durmadan iki yıl boyunca sürdü. Kezzap yanığı en kötü yanıktır. Göz yuvası yaptım. Protez göz konulması için ama vakti olmadı" şeklinde konuştu.

