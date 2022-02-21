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Bergen ne zaman vizyona girecek? Bergen filmi oyuncuları kimler? Bergen filmi konusu nedir?

21.02.2022 17:42 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Hayat hikayesiyle herkesi etkilemiş olan ve "Acıların Kadını" olarak bilinen müzisyen, arabesk şarkıcısı Bergen'in vefatının ardından 33 sene geçti. Kısa ömrüne 129 şarkı, 5 longplay, 11 kaset ve bir film sığdırmış olan şarkıcı Bergen'in hayatı film haline getiriliyor. Peki Bergen filmi ne zaman vizyona girecek? Bergen filmi oyuncuları kimler ve konusu nedir?

Bergen ne zaman vizyona girecek? Bergen filmi oyuncuları kimler? Bergen filmi konusu nedir?

Tam adı Belgin Sarılmışer olan ünlü şarkıcı Bergen'in hayatı film oluyor. Bergen filminin başrolünde yer alacak olan Farah Zeynep Abdullah, ünlü sanatçıyı canlandıracak. Peki Bergen filmi ne zaman vizyona girecek?

BERGEN FİLMİ NE ZAMAN VİZYONA GİRECEK?

Bergen filmi 4 Mart 2022 tarihinde vizyona girecek.

BERGEN FİLMİ KONUSU NEDİR?

“Acıların Kadını” olarak anılmakta olan ve önce yüzüne kezzap atılan ve sonrasında öldürülen Bergen’in acı dolu hayatı filmde beyaz perdeye aktarılacak.

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Bergen, 16 Temmuz 1959'da Mersin'de dünyaya gelmişti. Sahne adını, Norveç'in "Bergen" şehrinden etkilendiği için Bergen olarak belirleyen sanatçı, geride unutulmaz şarkılar bırakmıştır.

BERGEN FİLMİ OYUNCULARI KİMLER?

Önce yüzüne kezzap atılan ve sonrasında öldürülen Bergen’in acı dolu hayatının konu alınacağı filmde Bergen’i Farah Zeynep Abdullah canlandıracak.

Farah Zeynep Abdullah, Erdal Beşikçioğlu ve Tilbe Saran’ın başrolleri paylaşacağı filmde, aynı zamanda Ali Seçkiner Alıcı, Nergis Öztürk, Şebnem Sönmez, Ahmet Kayakesen, Nurcan Eren, Suzan Kardeş ve Arif Pişkin gibi ünlü oyuncular yer alacak.


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Bergen Erdal Beşikçioğlu Farah Zeynep Abdullah
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