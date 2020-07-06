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Bergüzar Korel doğum sonrası kilolarını paylaştı! Destek yağdı...

GÜNCEL HABERLERİ  | 06.07.2020 16:28 | Son Güncelleme

Oyuncu Bergüzar Korel, doğum sonrası kilolarıyla ilgili bir paylaşımda bulundu ve bu konuyla ilgili magazin sayfalarında yer alan haberleri ti'ye alan satırlar yazdı. Korel'in paylaşımına hemcinslerinden çok sayıda destek yağdı.

Bergüzar Korel doğum sonrası kilolarını paylaştı! Destek yağdı...

Doğum yapan pek çok ünlü isim veremediği kilolarla haber olmaktan rahatsızlık duyarken oyuncu Bergüzar Korel, Instagram hesabından yaptığı paylaşımla kendi haberini yazdı ve sonuna da gazetecilere atıfta bulunarak “Sizleri yormak istemedim” notunu ekledi.

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İşte Bergüzar Korel’in yat tatili sırasında çekilmiş fotoğraflarını paylaştı ve altına şunları yazdı:

Bergüzar Korel bikinili YAKALANDI!

Ünlü oyuncu Bergüzar Korel kilolu haliyle dikkat çekti!

4 ay önce ikinci çocuğunu dünyaya getiren ünlü oyuncunun kilolu hali gözlerden kaçmadı.

Doğum kilolarından hala kurtulamadığı gözlenen Bergüzar Korel'in saklanma çabaları ise işe yaramadı.

Doğum sonrası aldığı kilolar ve selülitleri ile dikkat çeken Bergüzar Korel'in bu görüntüsü şaşkınlık yarattı.

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