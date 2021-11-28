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Bergüzar Korel ev halini paylaştı! "Sabah kalkıp keyifli bir duşumu almışım"

28.11.2021 10:05 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bergüzar Korel ile Halit Ergenç çifti 3 çocuklarıyla mutlu bir hayat sürüyor. Kısa süre önce doğum yapan Bergüzar Korel çocuklarıyla ev halini paylaşınca beğeni topladı.

Bergüzar Korel ev halini paylaştı! "Sabah kalkıp keyifli bir duşumu almışım"

Bergüzar Korel ve Halit Ergenç çifti 2009 yılında evlenmiş, 3 Kasım'da üçüncü çocuklarına kavuşmanın heyecanını yaşamıştı. İlk oğlu Ali'yi 2010 yılında kucağına alan Korel, ikinci oğlu Han'ı geçtiğimiz yıl mart ayında dünyaya getirmişti.

3 Kasım'da da üçüncü bebeği Leyla'ya kavuşan taze anne geçtiğimiz günlerde 11 saat sancı çektiğini ve doğum öncesi yaşadığı zorlukları takipçileriyle paylaşmıştı.

Bergüzar Korel 11 saat doğum sancısı çekti! O anları paylaştıBergüzar Korel 11 saat doğum sancısı çekti! O anları paylaştı

Zor günlerin ardından Bergüzar Korel ailesiyle mutlu bir hayat sürüyor.

ododo

Ev halini paylaşan Korel paylaşımına "Sabaha kadar deliksiz uyumuşum, sabah kalkıp keyifli bir duşumu almışım, sakin sakin... Öyle ki kremlenebilmişim bile. Kahve kokusu tüm evi sarmış giyinip süslenip arkadaşlarımızla bruncha gidiyoruz. Öyle bir pazarMIŞCASINA. Sanırım bunun için bi 112 yılımız daha var. İyi pazarlar."

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Anahtar Kelimeler:
Bergüzar Korel Halit Ergenç
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