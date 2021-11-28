Bergüzar Korel ev halini paylaştı! "Sabah kalkıp keyifli bir duşumu almışım"

Bergüzar Korel ve Halit Ergenç çifti 2009 yılında evlenmiş, 3 Kasım'da üçüncü çocuklarına kavuşmanın heyecanını yaşamıştı. İlk oğlu Ali'yi 2010 yılında kucağına alan Korel, ikinci oğlu Han'ı geçtiğimiz yıl mart ayında dünyaya getirmişti.

3 Kasım'da da üçüncü bebeği Leyla'ya kavuşan taze anne geçtiğimiz günlerde 11 saat sancı çektiğini ve doğum öncesi yaşadığı zorlukları takipçileriyle paylaşmıştı.

Zor günlerin ardından Bergüzar Korel ailesiyle mutlu bir hayat sürüyor.

Ev halini paylaşan Korel paylaşımına "Sabaha kadar deliksiz uyumuşum, sabah kalkıp keyifli bir duşumu almışım, sakin sakin... Öyle ki kremlenebilmişim bile. Kahve kokusu tüm evi sarmış giyinip süslenip arkadaşlarımızla bruncha gidiyoruz. Öyle bir pazarMIŞCASINA. Sanırım bunun için bi 112 yılımız daha var. İyi pazarlar."



