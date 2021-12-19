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Bergüzar Korel: Gereksiz eşyalardan ve insanlardan kurtuldum

19.12.2021 22:58 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bergüzar Korel, geçtiğimiz Kasım ayında üçüncü defa anne olmanın mutluluğunu yaşamıştı. Kızı Leyla'yı kucağına alan Korel, doğumun ardından Instagram'dan yaptığı paylaşımlarla da dikkat çekiyor. Güzel oyuncu bu defa Instagram paylaşımında, yılın son günlerinde yaptıklarını anlattı. Korel, "Mutluyum. Gereksiz eşyalardan ve insanlardan kurtuldum kafam rahat" ifadelerini kullandı.

Bergüzar Korel: Gereksiz eşyalardan ve insanlardan kurtuldum

Bergüzar Korel ve Halit Ergenç ikilisi evliliklerinde 12 yılı geride bıraktı. Mutlu bir evlilik süren Bergüzar Korel ve Halit Ergenç, üçüncü çocuklarını ise geçtiğimiz Kasım ayında kucaklarına aldı.
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Ali ve Han isminde iki çocukları olan ünlü çift, kızlarına ise Leyla adını koydu.

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"DEĞİŞTİM, DÖNÜŞTÜM"

Zaman zaman yayınladığı karelere düştüğü notlarla da adından söz ettiren oyuncu, son lohusalığında yaşadığı değişimden bahsetti. Evde çekilen kareleri takipçileriyle paylaşan oyuncu, gönderisine şu notu düştü:

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"Bu lohusalığımda hayattan kopmayacağım diye söz vermiştim kendime. Hoş iki yıldır evim ve çevresinden dışarı bir adım atmıyorum ama bana yetiyor. Mutluyum. Gereksiz eşyalardan ve insanlardan kurtuldum kafam rahat. Eşyalardan kastım çoğu artık sadece kolumun girebildiği pantolonlarım mesela. Deli gibi çalıştığım, yorulduğum ve hiçbir zaman kendimi yeterli hissetmediğim zamanlar giydiklerimle birlikte bana kendimi böyle hissettiren, var olanı da sömüren herkes sıfır beden kıyafetlerle sonsuzluğa uğurlandı. Bir gün özlerim ve giyerim diye de saklamadım ne insanları ne kotları. Değiştim, dönüştüm. Mutluyum ve +15 kg ile eskisinden çok daha hafifim. Bu tezatlık hiç olmadığı kadar mutlu ediyor beni. Aralık ayı benim için hep böyle oluyor işte. Sorguladığım, hesaplaştığım, vedalaştığım, mutluluğa kollarımı açtığım yılın son günleri. Yeni bir yıl, yeni bir hayat..."

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Bergüzar Korel'den kızı Leyla ile yeni kareler! Ünlü oyuncu paylaşımında kuralını bozmadıBergüzar Korel'den kızı Leyla ile yeni kareler! Ünlü oyuncu paylaşımında kuralını bozmadı


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Anahtar Kelimeler:
Bergüzar Korel Halit Ergenç
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