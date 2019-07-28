Bergüzar Korel hamile mi?

Bergüzar Korel ile eşi Halit Ergenç önceki akşam yakın dostları, menajerleri Ayşe Barım'ın Asmalımescit'teki 50. yaş partisinden çıkarken görüntülendi.

Göbeği açıkta bir bluz giyen Bergüzar Korel çıkışta fotoğrafları çekilirken karnını çantasıyla sakladı. 2. Sayfa'nın iddiasına göre Korel'in bu hareketinin sebebi hamile olması...

İddialara göre Bergüzar Korel ikinci çocuğuna hamile. Ancak hamileliği henüz çok yeni. Bebeği 3 aylık olana kadar bir açıklama yapmak istemiyor.

Bu iddiaların ardından gözler ise Bergüzar Korel'de... Korel henüz bir açıklama yapmış değil.



