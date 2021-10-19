Bergüzar Korel’in annesi de oyuncuymuş! Meğer herkesin bildiği o dizide oynamış...

Bergüzar Korel her ne kadar 2006'da Binbir Gece dizisinde canlandırdığı Şehrazat rolüyle büyük sükse yapıp hayatımıza girmiş olsa da aslında çok sağlam temellere dayanan bir geçmişi var.

BERGÜZAR KOREL'İN ANNESİ OYUNCU ÇIKTI!

Güzel oyuncu Bergüzar Korel, Mimar Sinan Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Tiyatro Bölümü mezunu. Mezuniyet sonrası ilk kamera deneyimini 2005 yılında Kurtlar Vadisi Irak filminde Leyla karakteri ile yaşadı.

Okul öncesinde profesyonel olarak voleybol oynayan ve aynı zamanda Devlet Tiyatro’sunda yardımcı oyunculuk yapan Koral 1998 yılında henüz 16 yaşında iken Kırık Hayatlar dizisinde rol aldı. Kurtlar Vadisi Irak filmi ile göz önüne çıkan Korel hemen ardından Binbir Gece dizisiyle şöhret basamaklarını hızlıca tırmanmaya başladı.

Bergüzar Korel’in en büyük şansı ise ailesi oldu. Tanju Korel ve Hülya Darcan’ın kızı olan Korel, Leyla rolünü de annesinin cesaretlendirmesiyle kabul etti.

DİRİLİŞ ERTUĞRUL'DA OYNAMIŞ!

İlerleyen zamanlarda kendi ünü, annesinin şöhretinin çok önüne geçti. Ancak Hülya Darcan aslında çok başarılı yapımlarda yer almaya devam etti. Onlardan en çok şaşıracağınız proje ise Trt1 kanalında 2014-2019 yılları arasında ekrana gelen Diriliş Ertuğrul dizisi oldu. Ekran başındakilerin gördüklerinde şaşırdığı Hülya Darcan, Osmanlı Devleti’nin kurucusu olan Osman Gazi’nin ninesi Hayme Ana karakterine hayat verdi.



