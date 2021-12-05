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Bergüzar Korel kızı Leyla ile pozunu paylaştı

05.12.2021 10:50 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Halit Ergenç ile mutlu bir evlilik süren Bergüzar Korel, geçtiğimiz haftalarda üçüncü kez annelik heyecanı yaşamıştı. Bergüzar Korel, geçen ay dünyaya getirdiği bebeğinin fotoğrafını ilk kez sevenleriyle paylaştı. Bergüzar Korel’in bu paylaşımı takipçileri ve sevenleri tarafından beğeni yağmuruna tutuldu.

Bergüzar Korel kızı Leyla ile pozunu paylaştı

Magazin dünyasının örnek çiftleri arasında gösterilen Bergüzar Korel ve Halit Ergenç ikilisi evliliklerinde 12 yılı geride bıraktı. Mutlu bir evlilik süren Bergüzar Korel ve Halit Ergenç, üçüncü çocuklarını kucaklarına aldı.

Doğum öncesi zor anlar yaşayan Bergüzar Korel, Leyla ismini verdikleri kızlarıyla şu sıralar mutlu anlar yaşıyor. Bergüzar Korel, kızıyla olan karesini Instagram sayfasından takipçileriyle paylaştı.

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Bergüzar Korel’in hayranları minik ‘Leyla’ bebeğe binlerce beğeni ve yorum yağdırdı. Bergüzar Korel, doğum öncesi yaptığı açıklamalarla dikkatleri üzerine çekmiş ve hayranlarından destek görmüştü.

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Anahtar Kelimeler:
Bergüzar Korel
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